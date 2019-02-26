İstanbul Adalet Sarayı'nda hırsızlık

(DHA)

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’ndaki veznelerden sorumlu müdürün değişiminden sonra büyük bir hırsızlık olayı ortaya çıktı.

Yeni gelen müdürün kasalarda sayım yapmak istemesinin ardından şahsın kasasından 390 bin TL açık çıktı. Vezne müdürü olayla ilgili hemen tutanak tutarak başsavcılığı bilgilendirdi. Başsavcılık da durumu adliye polisine bildirerek şahsın gözaltına alınması talimatı verdi.

MASADA GÖZALTI

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; polisler vezneye giderek şahsı masasında gözaltına aldı. Yıllardır görev yaptığı adliyede bu kez şüpheli olarak savcı karşısına çıkan şahsın suçunu itiraf ederek, “Bir hata yaptım. Zararı karşılamaya hazırım” dedi.

İfadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şahıs, “zimmet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önceki günlerde hakkında iddianame hazırlanan şahsın, “görevi nedeniyle kendisine devredilen malı zimmetine geçirme” suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Evini satarak kasada açık çıkan miktarı ödeyen şahsın tahliye talebi reddedildi.