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İSRAFI ÖNLE, HAYAT VER!

“İsrafI Önle, Hayat Ver Projesi” kapsamında ESTUR HOTELS zincirleri ve ESKİŞEHİR HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ arasında yapılan protokolle sokaklardaki can dostlarının beslenmesine çok önemli katkı sağlanmıştır.

11 Eylül 2021 Cumartesi 09:19
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İSRAFI ÖNLE, HAYAT VER!

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sayın Av.Gülçin Yapıcı; “Pati dostu işletmelerin çoğalması büyük arzumuzdur. Sözleşme kapsamında  yapılan  protokolle büyük katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın da böyle sosyal sorumluluk projelerinde katkı sağlayan işletmeleri tercih etmesini tavsiye ediyoruz. Nazik ev sahiplikleri için Meryem Hanım ve Bahadır Bey’e teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu yardımdan bizi haberdar eden Haytap Eskişehir Temsilcisi Ayten Tutkun hanımefendiye de teşekkür ediyoruz. Besleme gönüllerimizi irtibatladık. Yardımda  bulunmak isteyen tüm işletmeleri de derneğimize bekliyoruz” dedi.

Haber: Nihat İlikcioğlu

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.09.2021 10:52
Anahtar Kelimeler:
İSRAFI ÖNLEHAYAT VERAv.Gülçin YapıcıEskişehir Hayvanları Koruma Derneği
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