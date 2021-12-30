Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,896.72
ALTIN
725.39
DOLAR
12.65
STERLİN
17.15
EURO
14.34
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 70 mühendis istihdam edecek
Devlet Su İşleri Genel...
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık otoparkı kiraya verecek
Üsküdar Belediyesi 100 araçlık...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İş yazılımı pazarı 2025’e kadar 160 milyar dolar seviyesine ulaşacak

Yerli iş yönetimi yazılımları 2022’de küresel piyasalara açılmaya hazırlanıyor. Konuya dair yapılan araştırmalar küresel iş yönetimi yazılım pazarının 2025’e kadar 160 milyar dolara ulaşacağına işaret ederken, iş yazılımı girişimi torkapp.com’un Satış ve Pazarlama Direktörü Eren Çulcuoğlu, küresel pazarda aktör olmanın şartlarını açıklıyor.

30 Aralık 2021 Perşembe 10:50
6 Okunma
İş yazılımı pazarı 2025’e kadar 160 milyar dolar seviyesine ulaşacak

Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle günlük hayatımızda kullandığımız yazılımlar, iş dünyası için hayati önem taşıyor. Dijital çağa ayak uydurmak için daha sistematik ve verimli çalışması gereken şirketler, farklı ihtiyaçlarına yönelik iş yönetimi yazılımlarına rağbet ediyor. ReportLinker tarafından gerçekleştirilen araştırma verileri küresel iş yönetimi yazılım pazarının 2025’e kadar her yıl ortalama yüzde 9 büyüyerek 160 milyar dolara ulaşacağına işaret ederken, Türkiye’den birçok başarılı yerli ürün gözünü küresel pazarlara dikti. Satış ve iş yönetimi yazılımı torkapp.com’un Satış ve Pazarlama Direktörü Eren Çulcuoğlu konuya ilişkin açıklamasında, “Ülkemizde Silikon Vadisi’ne rahatlıkla meydan okumamızı sağlayan pek çok yetenekli ve başarılı yazılımcı var. Yerel pazarda ses getiren projelere imza atıyorlar. Yerli yazılımcıların geliştirdiği ürünlerin uluslararası pazarda rekabet edebilecek yüksek potansiyel taşıdığına inanıyorum. TORK olarak biz de satış, stok, finans ve iş takibi özellikleri ile KOBİ’lerin günlük işlerini rahatlıkla yönetmesini sağlayan bir iş yönetim yazılımı sunuyoruz. Gelecek dönemde ülkemizi temsil edecek birden fazla bulut tabanlı çözümümüzle küresel piyasalarda pastadan pay alacağız” dedi.

YERLİ YAZILIMLAR KÜRESEL UYGULAMALARIN ÖNÜNE GEÇİYOR

Yerli yazılımların yabancı menşelilerden birçok noktada ayrışarak avantaj sağladığını belirten Eren Çulcuoğlu, “Dijital dönüşümle birlikte dünyada zorunlu hale gelen uygulamalarla şirketler büyüyen iş hacimlerinde satış, gelir/gider, fatura, depo yönetimi gibi süreçleri yürütebilmek için iş yönetimi yazılımı arayışına giriyor. Ülkemizde yabancı yazılımları tercih eden çoğu şirket, iç ve dış piyasada modüllerin çevirisinden kaynaklı büyük sorunlarla karşılaşıyor ve sadece bu yüzden yeni bir yazılıma geçiş yapmak zorunda kalabiliyor. Yerli yazılımlarımız bu noktada şirketler için hem özel çözümler üretiyor hem de fiyat avantajı ile öne çıkarken çeviri yerine yerel dilde içerik imkanı da sunuyor. Ülkemizde şirketlerin anlık destek alma motivasyonlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu talebe karşılık verebilmek için geliştirdiğimiz altyapıyı, yurt dışında hedeflediğimiz çalışmalarımıza da dahil ederek farkımızı küresel çapta bir avantaja çevireceğiz” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL PİYASAYA HAKİM OLMANIN İLK 3 ŞARTI

Yerli yazılımların küresel piyasada aktör olabilmek için atması gereken birkaç önemli adım bulunduğuna dikkat çeken Çulcuoğlu, “Küresel piyasanın öncü yazılımlarından olabilmek için ilk şart hedef kitleyi doğru belirlemek. Piyasaya sunulan ürünün ise işlevsel özelliklerde, iyi kurgulanmış bir altyapıda doğru çalışma prensibine sahip olması gerekiyor. Çünkü şirketler verilerini iş yazılımlarına emanet ediyor. Veri odaklı çalışabilmek için de detaylı bir raporlama bekliyor. Tam da bu yüzden iş yönetimi yazılımları hata kabul etmiyor. Raporlama çok kritik bir konu olduğu için piyasa şartları bizi bulut çözümlerimizle uyumlu bir rapor uygulaması geliştirmeye yöneltti. Bu sayede TORK, fiyat/performans noktasında bulut tabanlı çözümler arasında makası oldukça aştı” dedi.

“2022 HEDEFİMİZ KÜRESEL PAZARA AÇILMAK”

TORK'un; KOBİ’lerin satış, finans ve iş takibine yönelik işlerini rahatlıkla yapmasını sağlayan müşteri odaklı bir iş yönetimi yazılımı olduğunu belirten Eren Çulcuoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şirketler TORK ile satış yönetiminden iş takibine, e-Faturadan stok ve depo verilerine kadar yirminin üzerinde farklı türde raporlama yapabiliyor. Her satış ve sipariş sürecinin kendine özel dinamiği olduğunun farkındayız. Bu sebeple müşterilere verilen teklif, sipariş ve devam eden aşamaların kolaylıkla görüntülenebilmesinin yanı sıra görev yönetimiyle de benzersiz bir deneyim sunuyoruz. Uzman kadromuzla birlikte 2022 hedefimizi şekillendirerek, güncel çözümlerimizi adım adım küresel piyasada rekabet edecek şekilde geliştiriyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Iş YazılımıPazarEren Çulcuoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CANiK 2021 yılı verilerini açıkladı
CANiK 2021 yılı verilerini açıkladı
“74 öncesine dönemeyiz”
“74 öncesine dönemeyiz”
İbrahimi Dinler Projesi
İbrahimi Dinler Projesi
Bakan Gül ve Özer, ceza infaz kurumlarında 18 eğitim merkezinin açılışını yaptı
Bakan Gül ve Özer, ceza infaz kurumlarında 18 eğitim merkezinin açılışını yaptı
Kızılay 2022 yılını 'dayanışma' yılı ilan etti
Kızılay 2022 yılını 'dayanışma' yılı ilan etti
Sedat Peker suç örgütüne yönelik yargılama yarın başlıyor
Sedat Peker suç örgütüne yönelik yargılama yarın başlıyor
Türkiye'nin uydu vericili ilk saz kedisi 'Latmus'
Türkiye'nin uydu vericili ilk saz kedisi 'Latmus'
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı
Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı
Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma