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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı, 6'ya yükseldi. 

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı, 6'ya yükseldi. 

27 Ekim 2019 Pazar 15:46
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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi. 

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı, 6'ya yükseldi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IrakKuzeyTeröristEtkisizönce Vatan
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