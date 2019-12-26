Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113653
ALTIN
288.392
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7141
EURO
6.5821
İpekyolu Ödülleri
İpekyolu Ödülleri
İstanbul'un havasını gösteren kule
İstanbul'un havasını gösteren kule
Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde
Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde
Hadrianoupolis Antik Kent’inde 1800 yıllık adak levhası bulundu
Hadrianoupolis Antik Kent’inde 1800 yıllık...
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci randevu
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İpekyolu Ödülleri

Habere ulaşmak için tıklayınız...

İpekyolu Ödülleri

Habere ulaşmak için tıklayınız...

26 Aralık 2019 Perşembe 00:00
10 Okunma
İpekyolu Ödülleri

16. ULUSLARARASI İPEKYOLU ÖDÜLLERİ BAKÜ’DE SAHİPLERİNİ BULDU  

Duayen Büyükelçi Hulusi Kılıç’a Fahri Doktora Diploması verildi 

VHA / BAKÜ

Uluslar arası Türksoy'la İpekyolu Dergisi ile İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin birlikte organize ettiği 16. İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödüllerine layık görülen başarılı isimler Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Saat 18.00’de Park Inn Hotel’de gerçekleşen törene iş, sanat, siyaset dünyasından önemli misafirlerin katıldı. Tören iki kardeş ülkenin milli marşlarının ardından, Kafkas  dansı eşliğinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının sahnede dalgalanmasıyla başladı. 

 Konuyla ilgili bilgi veren İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy, “Her yıl İstanbul’da gerçekleşen törenimizi bu yıl ilk defa Bakü’de gerçekleştirmiş olduk. 2019 yılında çok önemli toplantılara, uluslararası konferanslara ev sahipliği yapan Bakü dünyanın önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. İstanbul ve Ankara’dan ayrı görmediğimiz Bakü, Türk Dünyası’nın kalbi haline gelmiştir. O sebeple törenimizi Bakü’de gerçekleştirmeye karar verdik. Türkiye / Azerbaycan kardeşliği adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. 

İpekyolu Danışma Kurulu Başkanı Büyükelçi Hulusi Kılıç da, “ İpekyolu Ödülleri seviyeli ve kaliteli organizasyonlarıyla dostluk ve gönül köprülerinin kurulmasına vesile olmaktadır. Ödüle layık görülen isimlerin herbiri kendi alanında başarısını ispat etmiş saygıdeğer şahsiyetler ve kurumlardır. Herbirini ayrı ayrı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. 

Ödüle layık görülen isimler arasında kısa adı ATİB olan Azerbaycan Türk İşadamları Birliği, Müsiad Bakü şubesi, KDY Lojistik Başkanı Galib Mammadov,  ATV Azad Azerbaycan Televizyonu, Azerbaycan Türkiye Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, Prof. Dr. Etibar Babayev, Büyükelçi Hulusi Kılıç, Günaydın Restorantlar Zinciri Kurucusu Cüneyt Asan, sinema ve tiyatro sanatçısı Melahat Abbasova, ses sanatçısı Azer Zeynalov, Azerbaycan Kadınlarını Geliştirme Cemiyeti Başkanı Sekine Babayeva, milletvekili Melahat İbrahimgızı, ünlü hayırsever Hacı Nuran Huseynov, Bakü Avrasya Üniversitesi, sanatçı Azer Zeynalov gibi kişi ve kuruluşlar bulunuyor. Geceye Türkiye’den de kanaat önderleri, gazeteciler ve akademisyenler katıldı.

 Törende Azerbaycan eski Büyükelçisi Hulusi Kılıç’a, Uluslararası Bilim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Elçin İsgenderzade tarafından Fahri Profesörlük diploması ve Madalya ile İPAR Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy tarafından İpekyolu Hizmet Madalyası takdim edildi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 26.12.2019 08:29
Anahtar Kelimeler:
Baküİpekyolu Ödülleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nesimi
Nesimi
Kanlı Noel’in 56. yılı
Kanlı Noel’in 56. yılı
Trump-Pentagon Savaşı
Trump-Pentagon Savaşı
Şehitlikteki mezar taşında 16 günlük yazıyordu...
Şehitlikteki mezar taşında 16 günlük yazıyordu...
İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi
İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi
Demir'den 'Kargu-2' açıklaması
Demir'den 'Kargu-2' açıklaması
Martı Masalı
Martı Masalı
Doğu Türkistan, kan ağlıyor!
Doğu Türkistan, kan ağlıyor!
1915 Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadükleri yükseliyor 
1915 Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadükleri yükseliyor 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans