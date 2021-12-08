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Instagram’da şikayetler yüzde 224 arttı

Son günlerde güvenlik sorunlarıyla sıklıkla konuşulan Instagram ile ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2021’in ilk 11 ayında en çok sorun yaşanan konuları derledi. Instagram ile ilgili Şikayetvar’a ulaşan sorunların başında kullanıcıların hesaplarının çalınması ve çalınan hesabın platform tarafından kapatılmaması oldu. Şikayetlerin yüzde 224 oranında arttığı belirtildi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 09:35
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Instagram’da şikayetler yüzde 224 arttı

We Are Social ve Hootsuite’in birlikte yayımladığı 2021 raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 59’u internet kullanıcısı ve bu kullanıcıların (4,20 milyar kişi) yüzde 53’ü düzenli olarak sosyal medya kullanıyor. Aynı raporun sonuçlarına göre Facebook ve YouTube’un ardından en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başındaysa Instagram geliyor. Dünyanın en çok kullandığı Instagram’da şu sıralar güvenlik sorunları Türkiye’de en çok tartışılan konuların başında geliyor. Şikayetvar verilerine göre, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da son 11 ayda şikayetler yüzde 224 arttı. Şikayetlerin ana konusu çalınan hesaplar ve Instagram tarafında ulaşılamayan müşteri temsilcileri oldu.

2021’DE INSTAGRAM 1.5 MİLYON KEZ ARATILDI

2020’de platform üzerinden Instagram ile ilgili toplam 536 bin 136 arama gerçekleştirilirken 2021’de bu sayı 1 milyon 527 bin 4’e yükseldi. Böylece yıllık trafik artış oranı yüzde 185 artış gösterdi. Mayıs ayı, ziyaretlerin zirve yaptığı ay oldu. Bu ayda ziyaretler yüzde 270 arttı. 

ŞİKAYETLER YÜZDE 224 ARTTI

Şikayetvar verilerine göre geçen yılın ilk 11 ayıyla kıyaslandığında 2021’in aynı dönemine göre Instagram şikayetleri yüzde 224 arttı. 3 bin 547 olan şikayet sayısı 9 bin 249’a yükseldi. 2021’de şikayet artışının en yoğun yaşandığı aysa mayıs oldu. Bir önceki yılın mayıs ayıyla 2021’in mayıs ayı karşılaştırıldığında şikayetlerin yüzde 262 arttığı gözlemlendi. Bir önceki yılın aynı dönemiyle son 3 aylık şikayet artışları incelendiğindeyse şikayetler yüzde 101 arttı. 

INSTAGRAM İLE İLGİLİ EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

Açıklanan verilere göre Instagram’da en çok şikayet edilen konular şöyle sıralandı:

“Hesabın çalınması ve çalınan hesabın kapatılmaması. Hesaba giriş yapamama. Bazı özelliklerin kullanılamaması (Reels, müzik ekleme v.s). Hesabın bazı uygulamalara kısıtlanması (canlı yayın, takip engeli v.s) Hesabın haksız ve nedensiz kapatılması. Süresi dolduğu halde engelin/kısıtlamanın kalkmaması. Kişi adına bilgi olmadan sahte/fake hesap açılması. Çok sık “akış yenilenemedi” hatası almak. Hesabın eski sürümde kalıp güncelleme gelmemesi.”

ŞİKAYETVAR’A ULAŞAN ŞİKAYETLER

Instagram yardım masasının hiçbir sonuca varamadığını söyleyen bir kullanıcı, “Instagram hesabım çalındı e-posta ve telefon numaramı değiştirdikleri için hiçbir şekilde giriş yapamıyorum ve insanlara benmişim gibi mesajlar atılıyor. Instagram yardım masası hiçbir sonuca varmıyor. Her yolu denedim olmuyor” ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise, “Instagram hesabım dolandırıcılar tarafından hacklendi. Mail ve telefon numaram da değiştirilmiş. Instagram yardım merkezi sadece bilgi veriyor. Ne bir form ne bir kendimi kanıtlayabileceğim soru var. Müşteri hizmeti diye bir şey yok. Hesabım çalındı ve hiçbir şekilde yardım sunulmadı. Ve ulaşılacak ne bir numara ne de bir yer var kaç senelik profildi sinir sistemim bozuldu” dedi.

DERDİMİ KİMSEYE ANLATAMIYORUM

Şikayetvar platformunda yaşadığı sorunu anlatan bir başka kullanıcı ise “Hesabım çalındı ve ben kimseye derdimi anlatamıyorum. Instagram ile iletişim yok. Mail adreslerine yazıyorum, geri dönüş yok. Hesabımı nasıl dolandırıcıların elinden geri alabilirim bunu bilmiyorum. Hesabımı çalan şahıslar benim hesabımdan kumardan para kazandım, sende istersen yaz diye millete yazıyormuş” dedi.

Instagram ile ilgili kullanıcılardan gelen diğer şikayetler ise şöyle oldu:

“Hesabım çalındı. Hesabımdaki arkadaşlarımı dolandırmaya çalışıyorlar. Instagram sayfamı geri istiyorum e-posta ve telefon numaralarım değiştirilmiş. Şu an giriş yapamıyorum. Şikayet ediyoruz ama kapanmıyor. Mesaj atma ve dolandırma vb şeylerden korkuyorum lütfen yardımcı olun”

“Hesabım çalındı giriş yapamıyorum çalan kişi e-postayı da numaramı da değiştirdi. Şimdi de benim adıma milleti dolandırıyor. Acilen hesabımın kapatılmasını istiyorum. Lütfen yardımcı olun elimden geldiğince şikayet ettirdim çevreden ama yine de hesap aktif savcılığa da şikayette bulunacağı.”

“Instagram hesabım çalındı. O kadar şikayet etmeme rağmen. Instagram, hesabımı kapatmadı. Şu an hesabım art niyetlilerin elinde fotoğraflarımı kullanarak milleti yanıltıyorlar benim adımla. Hesabım aktif bir şekilde kullanılıyor. Lütfen yardımcı olun”

“Instagram hesabım çalındı. Bilgilerimi değiştirdikleri için giriş yapamıyorum. Adıma dolandırıcılık belgesi paylaşıyor. Şikayet ettirmeme rağmen hâlâ kapatılmadı. Acil kapatılmasını ya da geri alabilmek için yardım rica ederim. Mail adresime dolandırıcılık yapan kişinin telefon numarası gelmiş bu numarayı nasıl şikayet edebilirim?”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Instagramşikayet
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