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İkinci el araç daha çok kazandıryor

ADANA'da Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, son dönemde ikinci el otomobil ticaretinin, döviz ve altından çok daha fazla para kazandırdığını belirterek, sıfır otomobil üretiminin hareketlenmediği takdirde fiyat artışlarının artarak devam edeceğini belirtti.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:45
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İkinci el araç daha çok kazandıryor

Koronavirüs salgınının sıfır otomobil üreticilerinde yarattığı olumsuz etki ve dövizde artış nedeniyle ikinci el otomobile yüksek talep oluştuğunu anlatan Mehmed Güveloğlu, ikinci el otomobil yatırımcılarının, altın ve döviz yatırımlarından daha fazla kazandığını belirtti. Sıfır otomobil üretiminin artmadığı sürece fiyatların artarak devam edeceğini kaydeden Güveloğlu, "İnsanlarımız ikinci elin yanı sıra hasarlı araçlara da ilgi göstermeye başladı. Normaline göre yüzde 30-35 daha ucuz. Vatandaşlar gerekli tamirlerini yaptırarak kullanıyorlar" dedi.

‘KEŞKE HİÇ SATMASAYDIM DAHA KARLIYDIM’

Kentte uzun yıllar oto galericilik yapan Kubilay Yardım ise normalde yüzde 5-10 kar marjıyla çalıştıklarını ancak pandemiden sonra araç bulmakta güçlük çektiklerini ve fiyatların dalgalandığını söyledi. İkinci elde adeta talep patlaması olduğuna dikkat çeken Yardım, "Döviz kurları ve altın düzeldiğinde normale döneceğini düşünüyoruz. 5-10 gün içerisinde arabaların fiyatları 5-10 bin TL artıyor. Keşke 6 ay önce arabalarımı vitrine çekip kapatsaymışım, hiç satmasaymışım daha karlıymışım. 200 bin TL'ye aldığım arabayı 235 bin TL'ye bulamıyorum" diye konuştu.

Oto Galericiler Sitesi'ne otomobil satın almak için gelen Hakan İncekaş ise yüksek fiyatlar nedeniyle otomobillere sadece bakmakla yetindiğini söyledi. İncekaş, "Bugün baktığımız arabayı telefonla anlaşmamıza rağmen alamıyoruz, fiyat çıkıyor. 100 binlik araçta nereden baksan 1 hafta olmadan 15 bin TL fark ediyor. 100 bin TL bütçem var ama bu gidişle araba alamayacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OtomobilAlimSatımİkinci El
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