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İçişleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren Abluka-2 Operasyonu' kapsamında, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 10:52
İçişleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari-Şemdinli-Akbal köyü kırsalında, 19 Haziran'da Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından başlatılan 'Eren Abluka-2 Operasyonu' kapsamında, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 1 M-16 piyade tüfeği, 1 AKS-47 piyade tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

'KILIÇDAROĞLU'NA DUYURULUR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "'Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli’de, jandarma ve korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen, tezkerelere 'Hayır' diyen, belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu'na duyurulur" dedi. 

DHA

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Içişleri BakanlığıHakkariEren Abluka2 OperasyonuTerörTeröristOperasyonJandarmaAsker
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