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İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

2020 yılında  2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu gerçekleştirilmiştir.

24 Ekim 2020 Cumartesi 10:51
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İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Yapılan operasyonlarda 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak alkoliçki ele geçirilmiş, 142 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.

Son zamanlarda meydana gelen alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak yakalanan 100 şüpheliden 40’ı tutuklanmıştır.

Ölümlere sebebiyet veren sahte alkollü içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek olan etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği tespit edilmiştir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıKaçakAlkolIçki
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