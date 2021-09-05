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Hibrit tohum

Hibrit tohumlu domatesler çürüdü, yerli tohumlular büyüdü

05 Eylül 2021 Pazar 15:49
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Hibrit tohum

BOLU (DHA) 

Bolu Belediyesi'ne bağlı Köroğlu Tarım Kooperatifi'nce deney amaçlı hem hibrit hem de yerli tohum kullanılarak domates yetiştirildi. Hibritten yetiştirilenler hastalık nedeniyle çürürken, yerli tohumla yetişen domatesler büyüdü. Kooperatifin Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi İlknur Özkök Kaşıkçı, çalışma ile yerli tohumların hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğunun ortaya çıktığını söyledi. 

Bolu Belediyesi'ne bağlı Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Berk Mahallesi mevkisindeki fidanlık alanda hibrit tohumlarla üretilen domates yetiştirmeye başladı. 400 dönümlük bir alanda ekim yapıldı. Birbirine yakın alanda yetiştirilen domatesler ilaç kullanılmadan organik olarak yetiştirildi. Ancak hibrit tohumlu domateslere mildiyö hastalığı bulaştı. Hastalık nedeniyle domatesler karararak çürüdü. Yerli tohumlarla üretilen domateslere ise herhangi bir hastalık bulaşmadı ve sağlıklı şekilde yetişti. Deney sonucunda yerli tohumların hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğu ortaya çıktı. 

'HEPSİNE AYNI SULAMA VE GÜMRELEMEYİ YAPTIK'

Köroğlu Kooperatifi Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi İlknur Özkök Kaşıkçı, deney amaçlı yaptıkları çalışma ile ilgili "Köroğlu Kooperatifi olarak 400 dönümlük alanda bir ekim yaptık. Bu ekimlerde de denemeler yapıyoruz. Denemelerin bir kısmında hibrit tohum ve bir kısmına da yerli tohum kullanarak domates yetiştirdik. Hibrit domateslerin hastalıklara daha az dayanıklı olduğunu gördük, yerli domateslerin daha çok dayanıklı olduğunu gördük. Bunlara tamamen aynı uygulamaları yaptık. Zaten ürünlerimizi organik tarımla üretiyoruz. Hepsine aynı sulama ve gübrelemeyi yaptık. Bu çalışmaları yapmaktaki amacımız; tarımdaki girdilerin azalmasını sağlamak. Bu yüzden böyle denemeler yapıyoruz" diye konuştu. 

'MECBUREN UYGULAMAK ZORUNDA KALIYORUZ'

Kaşıkçı, şunları söyledi: "Organik tarımda mantar hastalığına karşı odun külü uygulaması yaptık ve ısırgan otu suyu yaptık. Büyük tarlalarda ve dönümlerde çok zor olur diye düşünülebilir. Ancak en ucuz tarım ilacı 40 liradan başlıyor. Biraz işçiliğini fazla yaparak, daha az maliyetle tarım yapılabileceğini gösterdik. Domateslerde mildiyö hastalığı oldu. Hibrit domatesler büyük ölçüde zarar gördü. Hem yaprakları hem de domatesler zarar gördü. Neden hibrit ekiyoruz? Daha çok verim almak için. Ancak hastalandığı zaman ürün kaybı ortaya çıkıyor. Buradan da sonuç olarak hibrit üretim yapıldığında bunun ilacını da vermek zorunda kaldığınız ve gübreleme yapmak gerektiği de ortaya çıktı. Hibrit üretimde bu şekilde bir gözlem yapmış olduk. İlaç ve gübreyi mecburen uygulamak zorunda kalıyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yerli TohumHibrit TohumDomates
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