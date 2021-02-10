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Hedefsiz ve plansız yaşamam

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:28
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Hedefsiz ve plansız yaşamam

KENDİNE YENİ HEDEFLER  KOYAN İŞ İNSANI BURAK BİNBAY İDDİALI KONUŞTU

HEDEFSİZ  VE PLANSIZ YAŞAMAM

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Tüccar kökenli bir aileden gelen, İş İnsanı Burak Binbay çocuk yaşlarında ailesine ait işyerlerinde çalışmaya başlamış, dükkanları süpürerek ticaret hayatına atılan genç işadamı tabiri caizse çekirdekten yetişti. Yoğun iş temposu içinde özellikle yüzme olmak üzere spora ve kitap okumaya özen gösteririrm diyen iş insanı Binbay vakıf kurup toplumsal projelerde ihtiyaç sahibi insanlara  destek vermeyi hayal ediyor.

Hayatının her döneminde planı ve hedefi olduğunu belirten Binbay Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Binbay 1980 Siirt doğumlu ve 20 yıldır inşaat sektöründe aktif olarak yer alıyor. Ailece Türkiye’nin her yerinde birçok sektörde yatırımları olduğunu belirten, giyim tarızını ‘Spor’ olarak tanımlayan Burak Binbay, kendisi hakkında merak edilenleri, hedeflerini, vizyonunu, gelecek planlarını şöyle özetledi: ‘Ailemiz tüccar kökenli olduğu İçin ticarete çok erken yaşlarda atıldım. Özellikle marketçilik, tekstil ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteriyorduk. Daha küçük yaşlarda dükkanlarımızı süpürerek ticari hayatıma başladım. Hayatımın hiçbir döneminde plansız ve hedefsiz yaşamadım ve bu hedefler bizi hep dinamik tuttu. Bir adım daha öteye gitmemize vesile oldu dolayısıyla gelecekte marka değeri olan bir firma olup toplumsal projelerde yer almak istiyorum.

Aslında şu son yıllarda yaşanan depremler geçmişte yapılan İnşaatlarla ilgili çokta iç açıcı bir tablo ortaya koymuyor. Lakin, şu bir gerçek ki özellikle son 20 yıldır inşaat yapımıyla ilgili mevzuatlardaki değişiklikler ve kontrol sistemi ciddi anlamında kaliteli ve dayanıklı yapıların ortaya çıkmasını sağladı. Bunun yanı sıra Türk Müteahhitler gerçekten dünya genelinde çok ciddi başarılar gösterip kendilerine tüm dünyaya kanıtlamış durumdalar.

Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin Avrupa' daki standartları çok rahat bir şekilde yakalayacağım düşünüyorum. 2021’in 2020 den çok daha iyi bir sene olacağını düşünüyorum. Türkiye' de inşaat sektörü her zaman lokomotif sektörlerden biri olmuştur.

2021 senesinin de verimli bir sene olacağı, yatırımların hız kesmeden devam edeceği kanaatindeyim. Moda ve tekstil aslında ailemizin çıkış noktası, İlk göz ağrımız. 

Dolayısıyla kalbimizde hep ayrı bir yeri ve heyecanı olmuştur.

Yıllar içinde yumurtaları farklı sepetlerde taşımak adına Türkiye' de birçok bölgede yatırımlarımız oldu. Özellikle tarım sektöründe Türkiye’nin doğusunda doğum yerim olan Siirt' te fıstık üretimi ile ilgili, Türkiye’nin batısında  Muğla' da yine aynı şekilde zeytincilik üzerine yatırımlarımız var... Genel Merkezimiz Başkent Ankara' da… İş hayatı genel olarak yaşam alanımızı kaplıyor ama spor hayatımın vazgeçilmezi…

Her gün spor yaparım özellikle yüzme ilgi alanım..

Yanı sıra kitap okurum düzenli olarak ve gündemi takip etmeye çalışırım.

Bir iş insanı olarak özellikle gelecekte de iyi bir isimle anılmak, bir vakıf kurup toplumsal projelerde ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak en büyük hayalim.

Özellikle kendi aile işimizle ve altyapı ile ilgili yatırımlarımız ve kurduğumuz yeni şirketler var bu alanda da ilerlemeyi, tarım ve lojistik üzerine yatırımlarımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz ‘

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Anahtar Kelimeler:
Burak BinbayIş Dünyası
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