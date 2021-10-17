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‘Harrani’ buğday tohumluk üretim hakkı verilecek

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17 Ekim 2021 Pazar 10:39
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‘Harrani’ buğday tohumluk üretim hakkı verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Harrani” buğday çeşidine ait Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı verecek. 

“Harrani" ekmeklik buğdayın Islahçı Hakkı Payı (Royalty) ve Tohumluk Üretim miktarları için 8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 3 ve 29/c maddesi gereğince Islahçı Hakkı yüzde payı oranı ve Tohumluk Üretim miktarı olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihaleye çıkıldı. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 7 yıllık sözleşme süresi için en az 7.000 ton toplam tohumluk üretimi ve pazarlama satış hakkının %3’den başlayarak, ihalede belirlenecek Islahçı Hakkı yüzde oranının bedeli Islahçı Hakkı Payı olarak Enstitüye ödenecek.

İhale ile ilgili teknik konular ve diğer hususları anlatan teknik şartname ile idari şartname kurumdan temin edilebilir. İhale 26 Ekim 2021 Salı günü saat 13.30'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün idari binası toplantı salonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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Harrani BuğdayHarraniTohumluk BuğdayTohumluk Buğday üretimi
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