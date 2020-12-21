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HangiKredi ve Huawei’den ortak proje

10 milyon kullanıcıyla,Türkiye’nin en yetkin kredi karşılaştırma platformu HangiKredi ve Dünya’nın en büyük ikinci akıllı telefon şirketi Huawei’den ortak proje

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:35
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HangiKredi ve Huawei’den ortak proje

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Türkiye’nin en yetkin kredi araştırma ve karşılaştırma platformu HangiKredi, Dünya’nın en büyük ikinci akıllı telefon şirketi Huawei ile ortak bir projeye imza atıyor. 

Huawei’nin yeni nesil cihazlarında kullanılan; tüm Huawei ve Android kullanıcılarının hızlı ve kolay şekilde bilgiye ulaşmasını sağlayan arama motoru Petal Search;  şimdi HangiKredi’nin  kredi ile ilgili tüm güncel verilerini kullanıcılarına sunuyor.

Mobil bir arama motoru ve aynı zamanda kullanıcılar için bir uygulama arama aracı olan Petal Search; Avrupa başta olmak üzere, dünya genelinde 170'ten fazla ülkede, 15 milyondan fazla kullanıcısı ile haber, alışveriş, seyahat, spor gibi pek çok konuda verdiği hizmetlerini, Türkiye’de 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren HangiKredi ile büyütüyor.

Petal Search üzerinden internette kredi araştırması yapmak isteyen kullanıcılar, HangiKredi’nin sunduğu altyapı sayesinde, herhangi bir sayfaya yönlenmeden, arama yaptıkları ekrandan bankaların en güncel kredi faiz oranlarına ulaşabiliyorlar

Kullanıcılar bu uygulama sayesinde HangiKredi’nin sunduğu en doğru verilere hızla, kolayca  ulaşmanın yanı sıra, konut, taşıt, ihtiyaç kredisi için sorgulama yaparak, HangiKredi aracılığı ile şubeye gitmeye gerek kalmadan anında kredi başvurusu da yapılabiliyorlar

Bilgi ve İletişim

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HangikrediHuaweiProjeOrtakFunda Akosman Ermanönce VatanDemet AydınTelefon
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