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Hakurk'ta terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında, terör hedefleri imha edildi.

Hakurk'ta terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında, terör hedefleri imha edildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:32
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Hakurk'ta terör hedefleri imha edildi

ANKARA, (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

BAKAN AKAR: MEHMETÇİĞİMİZ SIZMA GİRİŞİMİNİ AKAMETE UĞRATTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16 Mart'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 askerin şehit olduğu çatışmayla ilgili, "Bu hainler hem hafif silah, hem el bombası, hem roketleri kullandılar. Bunların yanı sıra gaz bombası da attılar. Bunların hepsine rağmen üs bölgesindeki kahraman Mehmetçiğimiz, yapması gerekenleri büyük fedakarlık ve kahramanlıkla yerine getirdi, sızma girişimini akamete uğratma başarısını gösterdi" dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şırnak’taki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na giden Bakan Akar, harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin brifing aldı, bölgedeki birliklerin komutanları ile bir araya geldi.


HAKURK'TAKİ ÇATIŞMANIN DETAYLARINI AÇIKLADI

Bakan Akar, 16 Mart’ta Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yaşanan çatışmaya ilişkin detayları açıkladı. Bakan Akar, olumsuz hava şartlarından faydalanmaya çalışan teröristlerin üs bölgesine dört koldan sızma girişiminde bulunduğunu, buna karşın Mehmetçiğin övünülecek ve gurur duyulacak şekilde tam zamanında olayın farkına varıp gereğini yaptığını kaydetti. Bakan Akar, "Bu hainler hem hafif silah, hem el bombası, hem roketleri kullandılar. Bunların yanı sıra gaz bombası da attılar. Bunların hepsine rağmen üs bölgesindeki kahraman Mehmetçiğimiz yapması gerekenleri büyük fedakarlık ve kahramanlıkla yerine getirdi. Biri gri listede yer alan olmak üzere, 12 teröristi etkisiz hale getirdi. Sızma girişimini akamete uğratma başarısını gösterdi" dedi.


'2 ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI'

Çatışmada 2 askerin şehit olduğunu hatırlatan Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız, 2 şehidimizin kanını da yerde bırakmadı. 'Şehitlerimizin kanlarının hiçbir zaman yerde bırakılmayacağına' ilişkin sözümüzü yerine getirdiler. Sızma girişiminde bulunan 12 terörist etkisiz hale getirildi. Hava şartlarındaki olumsuzluklara rağmen Hava Kuvvetlerimiz de tespit ettikleri hedefleri ateş altına alarak sızma girişiminde bulunanları destekleyenleri etkisiz hale getirdi. Gerçekten bu hainlere, alçaklara hiçbir zaman imkan vermeyeceğimizi, onlara geçit, fırsat vermeyeceğimizi arkadaşlarımız bir kez daha çok başarılı bir şekilde gösterdi."

Bakan Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, "Artan bir şiddet ve tempoda terörle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz ve inşallah en son teröristi de etkisiz hale getirerek vazifemizi tamamlayacağız. Milletimizi bu terör belasından kurtaracağız" dedi.


'TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER'

Başta Irak olmak üzere tüm komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını belirten Bakan Akar, "Ancak Irak topraklarında bulunan teröristlerin ülkemizi ve milletimizi taciz etmesine, onlara zarar vermesine müsaade etmeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Bizim tek hedefimiz teröristler, amacımız ise teröristlerin etkisiz hale getirilmesidir. Buna gayret gösteriyoruz, onun dışında herhangi bir amacımızın olmadığını herkesin bilmesi lazım" diye konuştu.


'TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin ise Bakan Akar, "Ülkemizin, halkımızın güvenliğine karşı bazı riskler, tehditler var. Onlarla ilgili daha önce nasıl tedbirler aldıysak, yeri ve zamanı geldiğinde benzer tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. Ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru teşkil edilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakurkTerörHedefImhaönce Vatan
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