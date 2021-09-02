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Haftada en az 2 kez tüketilmeli

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de su ürünleri tüketiminin birçok ülkenin çok altında olduğunu söyleyen Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Gökhan Taşpınar, “Kovid-19 salgınının devam ettiği bu günlerde, besleyici yönden zengin, vücut direncimizi kuvvetlendiren su ürünlerini haftada en az iki porsiyon tüketmemiz elzemdir. Dilerim bu sene üretenin de tüketenin de mutlu olacağı bir sezon geçiririz” dedi.

02 Eylül 2021 Perşembe 10:17
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Haftada en az 2 kez tüketilmeli

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibarı ile kalkmasıyla balıkçılar yeni sezona ‘Vira Bismillah’ diyerek başladılar. Geçtiğimiz yıl özellikle kışın ağırlaşan pandemi sürecinin yanı sıra kış sonunda etkisini gösteren müsilajdan dolayı balıkçılık sektörü ağır bir yara almıştı.

TÜRKİYE’DE SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ DÜŞÜK

Aşırı avcılığı yapılan ürünlerin bir süre sonra erişilemez düzeye gelebileceğini belirten Altınbaş Üniversitesi Öğr. Gör. Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Gökhan Taşpınar, “Ülkemizde kota sistemi daha gelmedi ama bu konuda dikkatli olmamız gerek. Sonuçta fazla olan ürünün fiyatı düşüyor daha sonra az kalınca fiyatı aşırı artıyor. Aslında bir yerde dengeyi sağlamak bizim elimizde” şeklinde konuştu.

“YASAL AVLANMA BOYLARINA DİKKAT EDİLMELİ”

Denizlerde yeni başlayan av sezonunu değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğr. Gör. Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Gökhan Taşpınar, balık avcılığı ve tüketiminde göz ardı edilmemesi gereken detaylara dikkat çekti. “Öncelikle yasal avlanma boylarına dikkat etmemiz gerek. Tüketicilerin de bu konuda bilinçli olması gerekiyor” uyarısında bulunan Öğr. Gör. Taşpınar, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi sayfasında avcılığı yapılan su ürünlerinin yasal avlanma boylarının duyurulduğunu, tüketicilerin tezgahlarda gördüğü herhangi bir ihlal durumunda Bakanlığı arayarak şikâyette bulunabileceklerini belirtti.

LÜFER KITLIĞININ NEDENİ YASAL BOYUN ALTINDAKİ ÇİNEKOP AVI

Türkiye denizlerinde en çok avlanan balıklar hakkında bilgi veren Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Gökhan Taşpınar, “Çinakop, kıraça, vonoz, çingene palamutu gibi isimler lüfer, istavrit, uskumru ve palamutun yavrularına verilen isimlerdir. Doğada tükettiğimiz canlılara sürdürebilirlikleri için en az bir kez üreme hakkı tanımak zorundayız. Yasal avlanma boyları, balıkların verimli üreme büyüklüklerine göre hesaplanır. Lüfer balığını önceden herkes evine alıp tüketebilirdi, geçtiğimiz sezon fiyatları el yakıyordu ve çoğu kişinin alamayacağı düzeyde idi. Bunun başlıca sebebi yasal boyun altında yani çinakop olarak avlanması ve satılması olmuştur” açıklamasını yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkTüketimVitamin
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