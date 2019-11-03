Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98463
ALTIN
278.095
DOLAR
5.7018
STERLİN
7.3868
EURO
6.3664
Beşiktaş'ta Braga hazırlıkları...
Beşiktaş'ta Braga hazırlıkları...
5 ilde kritik operasyon
Son Dakika
5 ilde kritik operasyon
Maraton birincileri belli oldu
Son Dakika
Maraton birincileri belli oldu
67 öğrenci hastanelik oldu
67 öğrenci hastanelik oldu
Bursaspor-Balıkesirspor
Son Dakika
Bursaspor-Balıkesirspor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Güvenlik güçleri alarma geçti

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Güvenlik güçleri alarma geçti

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

03 Kasım 2019 Pazar 00:00
6 Okunma
Güvenlik güçleri alarma geçti

ŞANLIURFA (DHA)

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG'nin taban kaybetmeme ve kaos ortamı oluşturmak için planladığı hain planı deşifre oldu. Teröristlerin sınırdan yurda patlayıcı sokup, eylem yapmayı hedeflediği belirlendi. Güvenlik güçleri, olası sızma girişimini engellemek ve yurda patlayıcı sokulmasını önlemek için alarm durumuna geçti.

​Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından 9 Ekim günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de, yürütülen operasyonlarla da Irak’ın kuzeyinde büyük darbe yiyen terör örgütü PKK/YPG’nin kaos ortamı oluşturmaya yönelik planları, istihbarat birimleri tarafından tek tek deşifre ediliyor. Suriye’de taban kaybeden terör örgütünün yeni plan doğrultusunda; özellikle kadın, yaşlı ve engellileri kullanarak Türkiye'ye yasa dışı yollarla patlayıcı sokmayı planladığı belirlendi. Alınan duyumlara göre teröristlerin örgüt üyesi bazı kişileri gönüllü, bazı kişileri ise ailelerini ölümle tehdit ederek patlayıcı naklinde görevlendirdiği belirlendi. Teröristlerin şampuan, parfüm ve meyve suyu kutuları ile yangın tüplerinin içerisine kamufle edilmiş şekilde patlayıcıları Türkiye’ye sokmayı planladığı saptandı. Teröristlerin bu yolla sınırdan geçireceği patlayıcılar ile eylemler düzenleyerek hem kaybettiği tabana psikolojik olarak varlıklarını sürdürdükleri mesajı vermeyi, hem de yurt içerisinde kaos ortamı oluşturmayı amaçladığı tespit etti.

Daha önce de Suriye'de kimyasal silah kullanıp, Türkiye yapmış gibi uluslararası kamuoyunda algı oluşturmayı hedefleyen, ancak deşifre olması ile hain planı suya düşen terör örgütünün yeni oyunu da böylelikle ortaya çıkarılmış oldu.

Sınırda önlemlerini arttıran güvenlik güçleri, olası sızma girişimine ve Suriye’den Türkiye'ye patlayıcı geçirilmesine karşın eli tetikte görev yapmayı sürdürüyor.

DHA

Son Güncelleme: 03.11.2019 08:56
Anahtar Kelimeler:
AlarmBombaTeröristler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
41'inci İstanbul Maratonu
41'inci İstanbul Maratonu
Yetkili değilsiniz!
Yetkili değilsiniz!
14 bin fahri trafik müfettişi geliyor
14 bin fahri trafik müfettişi geliyor
Duayen Gazeteci Uğur Dündar’a Lions’tan ‘Cumhuriyet Sözcüsü’ ödülü
Duayen Gazeteci Uğur Dündar’a Lions’tan ‘Cumhuriyet Sözcüsü’ ödülü
MSB'den ABD'nin İdlib operasyonu açıklaması
MSB'den ABD'nin İdlib operasyonu açıklaması
Bakan Kurum: Köy ve yaylalarda kaçak yapıya müsaade edilmeyecek
Bakan Kurum: Köy ve yaylalarda kaçak yapıya müsaade edilmeyecek
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu görüntülendi
Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu görüntülendi
MSB: Gerekli karşılık verildi
MSB: Gerekli karşılık verildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans