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Güney Kıbrıs, KKTC’ye geçmek isteyenleri engelliyor

Güney Kıbrıs, KKTC’ye geçmek isteyen turistleri engellemeye başladı

09 Ağustos 2020 Pazar 17:39
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Güney Kıbrıs, KKTC’ye geçmek isteyenleri engelliyor

LEFKOŞA (DHA)

Güney Kıbrıs üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmeye çalışan turistlerin Güney Kıbrıs yönetimi tarafından geri gönderilmesi Kıbrıslı Türk turizmcilerin tepkisine neden oldu.

Doğu Akdeniz'in incisi KKTC'ye gelmek isteyen yabancı turistler de Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmaya başlaması Güney Kıbrıs'ı kızdırdı. Güney Kıbrıs üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmeye çalışan turistlerin Güney Kıbrıs yönetimi tarafından geri gönderilmesi Kıbrıslı Türk turizmcilerin tepkisine neden oldu.

KKTC'YE GELEN İLK AVRUPALI TURİSTE SÜRPRİZ KARŞILAMA

Ada'ya ilk gelen yabancı turist Danimarkalı aile sürpriz bir parti ile karşılandı. Girne'de kaldıkları otele yerleşen Gronborg Anders ailesini Kıbrıs Türk Otelciler Birliği As Başkanı Ercan Turhan karşıladı.

RUMLARA TURİST TEPKİSİ

 Kıbrıs Türk Otelciler Birliği As Başkanı Ercan Turhan KKTC'ye gitmek isteyen turistlerin Larnaka Havalimanı’ndan girişinin engellenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Danimarkalı aile ile Girne'de kaldığı otelde görüşen Turhan, "Tüm zorluklara rağmen sizleri aramızda görmekten mutluluk duyduk. Rumların tüm engellemelerine rağmen, ülkemizi seçen Anders ailesine teşekkür ediyoruz. Burası onların da evleri" dedi. Rumların, KKTC'ye gelecek turistleri engelleme çalışmalarını da eleştiren Turhan, "Bu insan haklarına aykırı bir durumdur" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKKTCTurist
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