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Gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, gün doğumunu Avrupa’dan Asya’ya yürüyerek karşıladı.

17 Mart 2022 Perşembe 10:13
Gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gün doğumunu yürüyerek karşıladı. Karaismailoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve basın mensuplarıyla birlikte Gelibolu ilçesindeki Sütlüce şantiyesinden yürümeye başladı. 4 bin 608 metre uzunluğundaki köprüde karanlıkta yürümeye başlayan Bakan Karaismailoğlu, köprü ortasına ulaştığında gün doğdu ve hava aydınlandı. Yürüyüş, Lapseki ilçesindeki Şekerkaya şantiyesinde sona erdi. Köprü üzerinde gün doğumunu izleyen Bakan Karaismailoğlu, beraberindekilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. 

'MÜHENDİSLİK AÇISINDAN ASLINDA DEHA ÜRÜNÜ'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ortasında açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

“Arkadaşlar bugün 17 Mart, yarın 18 Mart, muhteşem bir gün. Çanakkale Zaferi’mizin 107’nci yıl dönümü sabırsızlıkla bekliyoruz. Hakikaten Türkiye tarihine, dünya tarihine geçecek yarın çok önemli bir açılış var. Çok heyecanlıyız. Hazırlık aşaması 10 yıl süren ve 4 yıl gibi çok kısa bir sürede bitiren dünyanın en geniş açıklıklı ve en yüksek çelik ayaklara sahip 1915 Çanakkale Köprüsü’nü yarın saat 16.00 itibarıyla hizmete açacağız. Bu açılış Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle olacak. Bu köprü muhteşem bir köprü, bir abide gibi adeta Çanakkale’de yükseldi. Şehit kanlarıyla sulanmış köprü 18 Mart'ta açılacak. Çanakkale’de ortaya çıkan bu eser yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmete edecek. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gurur duyacağı bir projeyi yarın hizmete açıyoruz. Köprümüz sembollerin köprüsü. 318 metre yüksekliğindeki çelik ayaklar 3’üncü ayın 18’ini simgeliyor. 2023 metrelik orta açıklık ise Cumhuriyet'imizin 100’üncü yılını simgeliyor. Seyit Onbaşı’nın 16 metrelik simge top mermileriyle birlikte kule yükseklikleri 334 metreye kadar çıkacak. İçinde binlerce matematik formülünü barındıran teknolojik ve mühendislik açısından aslında bir deha ürünü. Böyle kıymetli eseri Türkiye Cumhuriyeti’ne ve dünyaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. O yüzden çok sabırsızlanıyoruz. Şu anda köprünün tam ortasındayız ve gün doğumunu köprünün ortasında karşıladık. Bu köprü açıldıktan sonra köprüyle birlikte 100 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu hem Çanakkale’ye hem Marmara Bölgesi'ne hem Ege Bölgesi'ne ve özellikle ülkemizin Batı kesimlerinde çok büyük değişimlere neden olacak. Bölgedeki istihdamda, üretimde, sanayide, teknolojide, turizmde, tarımda muhteşem gelişmeler olacak. Burası Avrupa’nın çıkış yolu, bir lojistik koridoru olarak yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek. Bütün vatandaşlarımızı yarın gelebilecekleri Çanakkale’ye, gelemeyecekleri televizyonların başında bu muhteşem eserin açılışına bekliyoruz." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanıAdil Karaismailoğlu1915 çanakkale Köprüsü
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