Gıda denetimleri başladı

DHA

İstanbul'da süt ve süt ürünleri imal eden işletmelere yönelik denetim yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde işletmelerden numuneler alındı.



Tarım ve Orman Bakanlığı'n tarafından ülke genelinde başlatılan ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı. Ekipler denetim yaptıkları işletmelerden numune aldı. Denetimlere İstanbul İl Tarım Orman Müdür Vekili Nazif Koca da katıldı. İstanbul'un tüm ilçelerinde kontroller gerçekleştirdiklerini belirten Koca, "750 denetçimizle bu seferberliğe başladık. İlk önce süt ve süt ürünleri denetimini bugün gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz 7 gün 24 saat çeşitli ürün ve sektör bazlı devam edecek. Denetim yaptığımız yerlerden kontrol görevlilerimiz ham maddeden ürüne kadar tüm aşamaları hijyen kurallarına göre takip eder. Son üründen analiz için numune alarak gıda kontrol laboratuvarına gönderilir. Burada analizler yapılır ve analiz sonucuna göre işlem yapılır. Ürünler uygunsuz çıkarsa gerekli işlemler yapılır." dedi.

BURSA'DA GIDA DENETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

Bursa'da, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla başlayan ve 81 ilde eş zamanlı olarak sürdürülen ürün bazlı gıda denetim seferberliği başladı.



Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla, yıl boyunca devam edecek olan gıda işletmelerine yönelik denetimler, yurt genelinde olduğu gibi Bursa'da da yapıldı. 81 ilde eş zamanlı yapılan denetim seferberliği kapsamında Bursa'da süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamuller, kasap, şarküteri, aktar, okul kantinleri ve yemekhaneler, lokanta, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde 207 kontrol görevlisi ile denetimler başladı. Tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yapılan gıda denetimleri Bursa'da 1 hafta boyunca devam edecek. Üretim yapan 4 bin 84 işletmenin tamamı bir hafta içerisinde denetlenecek.



Yıl boyunca tüm işletmeleri ikişer kez denetleyerek gıda sektörünü daha sağlıklı hale getireceklerini söyleyen Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Sayın bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine 81 ilde önemli sektörler denetleniyor. Biz de bu kapsamda 200 denetçiyle birlikte il merkezinde ve ilçelerde denetim yapmaktayız. Hedefimiz, üretim yapan toplam 4 bin 84 işletmenin 6 gün içerisinde denetlenerek sonuçlarının ortaya konulması. Bu kapsamda bir dondurma imalathanesinden denetime başladık. Burası da süt mamulleri kapsamına giriyor. Denetimlerin amacı halkımıza güvenilir gıda sunmak. Yanlış yapanlar varsa onların da gereğini yaparak halkımızın kandırılmasının önüne geçmek. Bursa Türkiye'nin işletme bakımından 4'üncü büyük ili. Yaklaşık olarak 27 bin işletmemiz bulunmaktadır. Bu seneki hedefimiz de 65 bin denetim yaparak bu işletmelerin tamamını en az iki defa olmak üzere denetleyerek bu sektörü oldukça sağlıklı, sıhhatli noktaya getirmek. İnşallah bunda başarılı olmayı düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız 54 bin gıda denetiminin sadece 706 tanesine idari yaptırım uygulamış durumdayız. Ciddi bir iyileşme var. Bu iyileşme en iyi hale gelene kadar denetimlerimiz sürecek" dedi.

DİYARBAKIR'DA ÜRÜN BAZLI GIDA DENETİMİ BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugün Türkiye'de eş zamanlı başlatılan ürün bazlı gıda denetimi Diyarbakır'da 64 ekiple gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugün 81 ilde başlatılan ürün bazlı gıda denetimleri Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. 22 Şubat'a kadar sürecek denetimlerde kırsal ilçeler de dahil olmak üzere toplamda 64 gıda denetim personeli görev alacak.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Hüseyinoğlu, insanların daha sağlıklı gıdaya ulaşmaları için 17 ilçe ve şube müdürlüğü olarak tüm ekiplerin yıl boyunca denetimlere devam ettiğini belirterek, "Özelde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine 17-22 Şubat tarihleri arasından 6 günlük bir gıda denetim seferberliğine başladık. Seferberlik kapsamında et, süt ürünleri, işleyen tesisler, fırın, lokanta ve toplu yemek üretimi gibi yerlerin tamamı bu süreçte denetlenecek" dedi.

2019'DA 15 BİN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2019 yılı içinde 10 bin işletmede 15 bine yakın denetim gerçekleştirdiklerini anlatan Hüseyinoğlu, "Bu denetimlerde 83 idari yaptırım uyguladık. Bunlardan 3'ü Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu şeklinde uygulandı. Bu kapsamda 1 milyon TL'ye yakın bir ceza uygulandı. Hedefimiz her işletmemizin en az 2 defa, özellikle riskli ürünlerde, unlu mamullerde 3 defa denetimler gerçekleştirmek. 15 bin olan denetim sayımızı 20 bine çıkarmayı planlıyoruz. Yıl boyunca denetimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

ADANA'DA SÜR VE SÜT ÜRÜNLERİ DENETLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan gıda denetimi seferberliği kapsamında, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünleri üreten işletmeleri denetledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 81 il ve ilçelerde toplam 7 bin 4 gıda kontrol görevlisiyle gıdada eş zamanlı denetim seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda Adana’da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünleri imal eden işletmelere denetim gerçekleştirdi. İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, bakanlık talimatıyla ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla 17-22 Şubat tarihlerinde her gür bir ürün grubunu kapsayacak şekilde denetimlerin yapılacağını söyledi.

Denetimlerde şartları uygun olmayan işletmelere gerekli idari yaptırımların uygulanacağını kaydeden Yaşar, “Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin start vermesiyle denetim seferberliğine başladık. Bugün süt ve süt ürünleri, ardından et ve ürünleri, daha sonra ekmek ve katkı maddeleri olmak üzere hafta boyunca denetimler yapacağız. 110 denetim elemanımızla ürünlerin tüketiciye daha sağlıklı ulaşması açısından denetimleri yapacağız” dedi.