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Gelir İdaresi Başkanlığı 280 Şoför Alacak

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13 Şubat 2021 Cumartesi 11:35
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Gelir İdaresi Başkanlığı 280 Şoför Alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda toplam 280 sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek.

Sözlü sınav 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 13.02.2021 11:58
Anahtar Kelimeler:
Gelir İdaresi Başkanlığışoför AlımışoförDestek Personeli
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