Fransa ve İtalya’yı Kınıyoruz

İSTANBUL - İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu, Emperyalist devletlerin her 24 Nisan geldiğinde Türklere karşı sergilemiş oldukları mesnetsiz ve asılsız soykırım iddialarını nefretle kınıyoruz” dedi.

İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu, asılsız soykırım iddialarını kınadı. Karakoyunlu şöyle konuştu:

“Her 24 Nisan geldiğinde aynı terane aynı bühtanlık.

Fransa Cumhurbaşkanı Edouard Plilippe Macranu ve İtalyan temsilciler meclisinin asılsız soykırım iddiaları bühtandır yalandır.

Tarihi vakıalar tarihçilerin işidir. Emperyalist devletlerin her 24 Nisan geldiğinde Türklere karşı sergilemiş oldukları mesnetsiz ve asılsız soykırım iddialarını nefretle kınıyoruz.

Gerçek Soykırımı görme isteyenler Anadolu şehirleri Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Azerbaycan'ın Guba şehri ve diğer şehirlerine gelsinler. Doğrular çarpıtılarak asılsız soykırım iddiaları ile sulandırılamaz.

Fransa ve İtalya önce dönüp kendi tarihlerine kendi soykırımlarına baksın.

Ermeniler maalesef tarih boyunca Türklere 4 defa soykırım yapmıştır. (1905-1906; 1918-1920; 1948-1953 ve 1988-1989).

Gerçekleştirilen etnik temizleme ve şiddet uygulamaları bu yaklaşımı doğrulamaktadır.

Kuşkusuz, bunlardan 1918-1920 ve 1992 de vuku bulan trajik olaylar Türk halkının hafızasında önemini korumaktadır.

1915 de Anadolu’da ve 1918’de Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde binlerce insan katledilmiştir. 1918 Mart ayının son üç gününde sadece Bakü'de 30 bin Şamahı, Guba, Karabağ, Nahçivan vilayetleri ile bugün Ermenistan sınırında olan ama tarihsel Azerbaycan toprakları olan Zengezur, İrevan ve çevre vilayetlerinde binlerce insan soykırım ve sürgüne maruz kalmıştır.

Daha uzağa gitmeye gerek yok 1992 de insan haklarından dem vuranların gözü önünde Azerbaycan'ın hocalı kasabasında 25-Şubatı 26 Şubat bağlayan gecede 613 korumasız kardeşimiz dünya üzerinden yok edilip Soykırım cinayeti işlenmiştir.

Nerede? insan hakları nerede? adalet.

Fransa İtalya ve bu haksızlığa sesiz kalan sözde Avrupa insan hakları savunucularını kınıyoruz.”