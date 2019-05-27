FİLM-SAN Vakfı Yönetim Kurulu iftarda sanatçı dostlarıyla buluştu

İSTANBUL - 44 yıldır Sanatçıların Sosyal Haklarını koruyan ve halen ilk ve en eski kurum olma özelliğini taşıyan Film-San Vakfı'nın Yönetim Kurulu Levent'te bulunan Ciğerci Hüseyin Çelebi'nin destekleriyle Sanatçı dostlarına bir iftar yemeği verdi.

Proje ve Marka Yöneticisi Sevgili Ersoy Soyer'in önderliğinde düzenlenen iftara çok önemli isimler katıldı. Bunların arasında Engin Çağlar, Devlet Devrim, Burak Selçuk, Levent Aykul, Anta Toros, Nermin Denizci, Namık Taşpınarlı, Adnan Orhan, Salih Keçeci, Merih Fırat, Murat Özen, Nurcan Sabur, Kıvanç Terzioğlu, Batuhan ve Sinem Özkardeşler, Hazan Kutsal, Kaan Erkam, Neslihan Yazıcılar, Ahmet Edabali, Hilal Çelenk, Hilal Özdemir, Didem Taslan, Nesli ve Can Özsoy, Hakan Solaker, Yılmaz Birinci, Şirin Sarıbayır bulunuyordu. Mekanın yöresel müzikleri eşliğinde iftarlarını açan sanatçılar iftar yemeğinden mutlu ayrıldılar.

Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Engin Çağlar ‘’Müslüman alemi için önemli bir gün olan Ramazan gününde İftar sofrasında dostlarla olmak ve bundan dolayı çok fazla mutluluk duyduk. Örf ve adetlerimiz gereğince herkesin yaklaşan bayramınıda şimdiden kutlamak üzere bir araya geldik. Hayırlı Ramazanlar ve Mutlu Bayramlar dileklerini sundu.

Başkan Yardımcısı Devlet Devrim ise ‘’Böylesi özel günlerde bir araya gelmek beni eski günlere götürüyor, hem üzülüyorum eskiye özlemden dolayı ,hemde mutlu oluyorum bu tarz davetlerin halen yaşatılmasından dolayı’’ dedi.