Ankara'da, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 1'i albay, 1'i yarbay, 12'si binbaşı olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli merkezli 6 ilde de FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan, ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi.

FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 yarbay, 12 binbaşı, 4 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında ise soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi. Gözaltı işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü kaydedildi.

FETÖ'NÜN 'TÜBİTAK YAPILANMASI'NA OPERASYON: 14 GÖZALTI

Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt mensuplarının birbiriyle iletişime geçtikleri ankesörlü sabit hattı kullandığı tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün kentin yanı sıra İstanbul, Ankara, Batman, Afyonkarahisar ve Denizli'de düzenlendiği operasyonda 5'i görevde olan, 9'u meslekten ihraç edilen 14 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürdürülüyor. İZMİT (Kocaeli), (DHA)

MARDİN MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Mardin merkezli 11 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik 11 ilde, aralarında teğmen ve astsubayların da bulunduğu, 8'i muvazzaf asker, 5'i Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ihraç edilenlerinde de bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Güvenlik güçleri soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, Konya, Tokat, Ağrı, Manisa, Elazığ, Karaman, Bilecik, Hatay ve Denizli illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)