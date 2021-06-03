FETÖ'nün suikast timinine 'nitelikli yağmadan' ceza yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik darbe girişimi gecesi Marmaris'te yaşanan suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili 1'i firari, diğerleri yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuklu bulunan toplam 37 sanık hakkında Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli yağma' suçundan açılan davanın 5'inci duruşması bugün görüldü. Duruşmada sanıklardan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Timi'nin başındaki eski Binbaşı Taner Berber, Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ile avukatlar hazır bulunurken, diğer sanıklar kaldıkları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI YİNELEDİ

Savcı, geçen yıl 2 Aralık'ta görülen duruşmadaki mütalaasını yineleyip, olay tarihinde darbe teşebbüsünün icrası kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli müşteki polis memurlarını derdest edip, üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyalarını aldıklarını kaydetti. Savcı, mütalaada, sanıkların atılı suçtan mağdur sayısınca cezalandırılmaları gerektiği de ifade etti. Duruşmada sanıklar, suçlamaları reddetti.

Şüphelilerin esasa ilişkin savunmalarının ardından, mahkeme heyeti, duruşmaya verilen 5 dakika aranın ardından kararını açıkladı. Aralarında eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri, eski Albay Ali Yazıcı, Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı olduğu belirtilen 'Menfez Paşası' lakaplı eski Astsubay Zekeriya Kuzu ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olan eski Binbaşı Şükrü Seymen'in de bulunduğu şüphelilerin tamamına, 15'er kez 18'er yıl hapis cezası verildi.