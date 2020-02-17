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FETÖ'nün sınav yolsuzluğu, kamera görüntüleriyle tespit edildi

FETÖ/PDY firarisi eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Coşgun Çakar'ın, eşi Gül Çakar'ın açıköğretim sınavından geçebilmesi için istihbarat aracına kopya düzeneği kurduğu ortaya çıktı. Bu düzeneğe ait güvenlik kamerası görüntüleri Çakar'ın evinde yapılan aramalarda ele geçirildi.   

17 Şubat 2020 Pazartesi 18:12
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FETÖ'nün sınav yolsuzluğu, kamera görüntüleriyle tespit edildi

ANKARA, (DHA)-

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, firari Coşgun Çakar'ın Sincan Temelli'deki villasına 2017 yılının nisan ayında operasyon düzenlendi. Yapılan aramada Çakar'a ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 7 saniyelik ve 14 dakika 28 saniyelik iki ayrı görüntü kaydı da incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucu 14 dakika 28 saniyelik videoda, bir kadının katıldığı sınava ait gizli çekilmiş görüntülerin yer aldığı belirlendi. Söz konusu videoyu kayda alan kameranın ise radyo frekansı (RF) özellikli görüntüyü canlı olarak dışarıya aktaran kamera sistemi olduğu tespit edildi. Görüntüler üzerinde detaylı inceleme yapan polis, sınava katılan kişinin FETÖ/PDY firarisi Coşgun Çakar'ın eşi Gül Çakar olduğunu belirledi.

SORULARININ CEVAPLARINI TELSİZ KULAKLIKLA İLETMİŞLER

7 saniyelik görüntünün ise istihbaratın teknik takip ve izlemede kullandığı panelvan tipi bir aracın içinden çekildiği anlaşıldı. Görüntülerde, aracın içinde iki erkek şahsın bulunduğu, araç içinde radyo frekans receiver (alıcı) cihazı olduğu ve Gül Çakar tarafından sınav sırasında kullanılan RF kamera ile araç içerisinde bulunan radyo frekans receiver cihazına ait görüntülerin, aynı video üzerinde kayıtlı olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre araçtaki erkek şahıslardan birinin Coşgun Çakar olduğu değerlendirilirken, sınav sırasında eşinin RF kamera ile soru kitapçığındaki soruları taradığı, bu görüntülerin de okul binası dışında bulunan araç içerisindeki alıcıya gönderildiği, araçtaki Coşgun Çakar ile yanında bulunan kişinin soru cevaplarını telsiz kulaklık yardımıyla Gül Çakar'a ilettiği anlatıldı. Ayrıca kopya işleminin 1999-2000 yılları arasında yapılan açık ortaokul bütünleme sınavına ait olduğu belirtildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından gözaltı kararı verilen Gül Çakar'ın da yakalanamadığı, eşiyle birlikte firar ettiğinin değerlendirildiği belirtildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın  kopya skandalıyla ilgili hazırladığı fezleke,  2019 yılı aralık ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ankara Başsavcılığınca devam eden soruşturma kapsamında Coşgun Çakar, 'FETÖ yöneticisi olmak, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, zimmet, görevi kötüye kullanma', eşi Gül Çakar ise "FETÖ üyeliği ile kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık'tan suçlanıyor. 

EVDE ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Coşgun Çakar’ın villasında yapılan aramada, 'böcek' diye tabir edilen dinleme ve ses kayıt cihazları, bu cihazlara ait malzemeler, 28 farklı marka ve modelde masa telefonu, içinde mini kaset bulunan çağrı kayıt cihazı ve SIM kart, hard diskler, flash bellekler, çeşitli markalara ait 76 cep telefonu, ses alıcıları, video kasetler, 19 ses kaseti, fotoğraf makineleri, data kasetleri, disketler, film negatifleri, 2 kutu MKE ibareli tabanca mermisi, üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in isminin yazılı olduğu 6 şifreli CD, bir telesekreter kayıt cihazı, bir telsiz telefon, bir el telsizi, kalem USB, bir boş şarjör, faks cihazı ve dizüstü bilgisayar ele geçirilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖSınavYolsuzlukKameraGörüntüTespitönce Vatan
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