FETÖ'nün 'jandarma mahrem imam' soruşturmasında 45 gözaltı

ANKARA, (DHA)



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, 7'si görevde, 53'ü kamu kurumlarından ihraç 98 şüpheli hakkında Ankara merkezli 45 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin 45 ilde, 98 şüphelinin yakalanması için düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 45 kişi gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlar doğrultusunda MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, 7'si görevde, 53'ü çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere toplam 98 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde, bugünden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

45 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin 45 ilde, 98 şüphelinin yakalanması için düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 45 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüt yöneticilerinden ele geçen program içeriklerinden örgüt üyesi askeri personelden sorumlu 'mahrem imam' oldukları deşifre edildi. Ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve teşhisleri bulunduğu öğrenildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.