Festivalleri geri getireceğiz

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Dersim Dernekler Federasyonu, İstanbul’da Dersimliler Dayanışma Pikniği düzenledi. Etkinliğe Tunceli gelen başkan Maçoğlu ve ilçe ile belde belediye başkanları katılarak İstanbulda ki hemşerilerini yalnız bırakmadılar.

İstanbulda yaşayan Tunceli’lerin büyük bir ilgi gösterdikleri pikinlikte konuşma yaparak hemşerilerine seslenen kominist başkan Maçoğlu, “Yüreğinin enerjisini Munzur’dan alan kadınlarda, eli nasırlı insan-ı kâmillerden, güneşe sevdalı çocuklardan Dersim’den selam getirdim” diyerek halkı selamladı.

Topraklarınıza geri dönün çağrısı

Tüm halkını Munzur festivaline davet eden Maçoğlu, festivalin geçmişte güvenlik gerekçesi ile iptal edilmesinin tamamen bir bahane olduğunu. Bu festivalleri tekrar canlandıracağını ve devam etmesi gerektiğini anlatı.

Doğanın korunmasına dikkat çeken başkan “Bugün, bütün dostlarla, yoldaşlarla omuz omuza olmak adına geldik. Özlediğimiz anı yakalamak üzereyiz. Uzun zamandır birbirimizden ayrıştırmaya çalışanlara karşı bir arada olmanın enerjisini hepimiz biliyoruz. Bütün dostlarımızın önünde konuşmak benim için çok önemli. Yoldaşça, omuz omuza durarak buraları daha da güçlendirerek enerjimizi Dersim’e akıtıyoruz” ifadelerini kullandı. Maçoğlu, Dersimlilere topraklarına dönün çağrısı yaparak konuşmasını tamamladı.