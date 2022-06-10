Fahrettin Altun Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu'nda konuştu

TRT Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu, İstanbul'da gerçekleşti. Foruma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve teknoloji uzmanları katıldı.

"TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEN 6,8 MİLYAR DOLAR İHRACAT SAĞLADIK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Dünya kamuoyunun dikkatini kısa süre önce çeken metaverse, artık hayatımızın olmazsa olmazı hâline gelen internetin geleceğine dair yepyeni bir vizyonu temsil ediyor. Hiç kuşkusuz, metaverse bireyler, devletler ve küresel toplum için yeni bir dünya tasavvuru sunuyor. Son 20 yılda nitelikli insan kaynağından AR-GE'ye, bilişim altyapısından teknolojik dönüşüme kadar birçok alanda devrim niteliğinde işler yaptık. Bu büyük atılımı, bazı istatistiki verilerle de ortaya koymak istiyorum;

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla içindeki AR-GE harcamalarının payını binde 5'ten yüzde 1'in üzerine, yani 1,84 milyar liradan 55 milyar liraya yükselttik. AR-GE'de çalışan iş gücünü 2002 yılına göre 6 kat artırarak 200 bine, AR-GE merkezi sayısını da 1.256'ya ulaştırdık. 2020'de küresel inovasyon endeksinde Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine çıktık. Bugün sayısı 92'ye çıkan teknoloji geliştirme bölgelerinden 6,8 milyar dolar ihracat geliri sağladık. Ayrıca, 24 endüstri bölgesinden de 7,5 milyar dolar ihracat geliri elde ettik" şeklinde konuştu.

"UZAYDA TÜRKİYE'NİN ŞANLI BAYRAĞI DALGALANACAK"

Altun, Milli Uzay Programı'ndan da bahsederek, "Bildiğiniz gibi Sayın Cumhur-başkanımızın liderliğinde Milli Uzay Programı'nın duyurusu yapılarak çalışmalara başlandı. Artık uzayda da büyük ve güçlü Türkiye'nin şanlı bayrağı daha bir güçlü dalgalanacaktır. Görüldüğü üzere, teknoloji alanında da biz 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. Bakıyorsunuz, tüm dünyanın methiyeler düzdüğü, savaş meydanlarında dengeleri değiştiren, teröristlerin kâbusu olan silahlı insansız hava araçlarımız hedefleri vurdukça, sesi birilerinden geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Karadeniz'de "milletin hakkını yedirmem" dedikçe aklını kiraya vermişler "ağzımızın tadı bozulmasın" diyor. "Terör örgütlerini destekleyenlerin NATO'ya girmesine müsaade etmem" dedikçe, bunlar rahatsız oluyor. Allah'ın izniyle, Türkiye'miz elektrikli aracını da asfalta indirecek, kendi ürettiği aşılarla vatandaşlarını koruyacak, yerli-milli savunma sanayii ürünleriyle çıkarlarını sonuna kadar muhafaza edecektir" diye konuştu.

"HEPİMİZ İÇİN ÖNEMLİ ÇIKTILAR SUNACAKTIR"

Altun, metavers'ın önemini anlatarak, "Kuruluşundan itibaren her alanda hakikat mücadelesi yürüten İletişim Başkanlığı olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte, metaverse'ın insanlığa fayda sağlayacak şekilde geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir zamanlar insanlığa umut olacağı konuşulan sosyal medya platformlarının geldiği noktaya baktığımızda, bunların dünyaya dayattığı faşizmi, tüm insanlığa, demokrasi adı altında pazarladığını görüyoruz. Terör örgütlerinin hiçbir müdahaleye uğramadan propaganda yaptığı bu ortamlarda hoşlarına gitmeyen sesleri n asıl kıstıklarını çok iyi biliyoruz. İşte bu nedenlerle Türkiye gibi kendinden çok daha büyük bir gönül coğrafyasını temsil eden bir gücün, tüm imkanlarıyla metaverse'ın inşa sürecinin parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Çalışmalarını tamamladığımız Stratejik İletişim Yönetim Platformu ve dünyanın ilk kamu içerik platformu olan icerik.gov.tr 'nin Beta sürümleri hazır. Hiç kuşkusuz, TRT Metaverse ve Yayıncılık Forumu, hepimiz için önemli çıktılar sunacaktır" dedi.