Etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'i 'gri' kategoride çıktı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis Tatvan kırsalında Eren-11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten 'Eriş Garzan' kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde 'Gri' kategoride yer aldığı tespit edildi" denildi.