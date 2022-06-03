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Erkılınç: Kamuoyunun bilgilendirilmesi sürecine çok büyük katkı sağlamaktayız

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, kurumun sağladığı desteklerle güçlü bir demokrasinin en öncelikli ihtiyaçlarından biri olan kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sürecine çok büyük bir katkı sağlandığını söyledi.

03 Haziran 2022 Cuma 10:25
Erkılınç: Kamuoyunun bilgilendirilmesi sürecine çok büyük katkı sağlamaktayız

Genel Müdür Erkılınç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk Basın Tarihini Yeniden Düşünmek Sempozyumunun  “Türkiye’de Basını Güçlendirme Çalışmaları” başlıklı oturumuna konuşmacı olarak katıldı.

1961 yılında; askeri darbenin hemen ardından kurulan BİK’in, yaygın ve yerel gazetelerin sorunlarının çözümü, faaliyet ve etkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim başta olmak üzere birçok çalışma yürüttüğünü anlatan Erkılınç, güçlü teşkilat yapısıyla yazılı basının dijital dönüşümünün sağlanması ve gelirlerinin artırılmasına yönelik projeleri hayata geçirdiğini kaydetti.

2021 yılında Türk yazılı basınına 613 milyon TL tutarında resmi ilan ve reklam dağıtımının gerçekleştirildiğini ifade eden Erkılınç, geçtiğimiz yıl 15 milyon TL’yi aşan sosyal desteğin sektöre aktarıldığını, azınlık gazetelerine ise 10 yılda yaklaşık 2 milyon lira tutarında karşılıksız maddi destek verildiğini vurguladı.

Basın İlan Kurumu, basının özgür bir şekilde haber üretebilmesinde garantör ve bireylerin haber alma özgürlüklerinde koruyucu bir pozisyondadır. Sağlamış olduğumuz desteklerle güçlü bir demokrasinin en öncelikli ihtiyaçlarından birisi olan kamuoyunun en doğru şekilde bilgilendirilmesi sürecine çok büyük katkı sağlamaktayız.”

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda ele alınan “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmelerine kurum olarak katılarak, katkı sunmaya çalıştıklarını kaydeden Erkılınç, “Kurumumuz cezalandırıcı, elinde cop veya kılıç bulunan bir kurum ithamıyla lanse edilmek istendi. Belki orada komisyon üyesi olmadığımız için karşılıklı cevap anlamında söz hakkımız yoktu. Ancak buradan ifade etmek isterim ki bu suçlamayı asla kabul etmemiz mümkün değildir. Basın İlan Kurumu, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu yapılanmaları ile Türkiye’nin en demokratik kurumlarından biridir. Aldığı tüm kararlarda da mahkeme yolu açıktır.” dedi.

Sempozyum, diğer katılımcıların konuşmaları ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Önce Vatan Gazetesi

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