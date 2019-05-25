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'Ergenekon' savcısına, FETÖ'den hapis

'Ergenekon' savcısı Şanal'a, FETÖ'den 11 yıl 3 ay hapis

'Ergenekon' savcısına, FETÖ'den hapis

'Ergenekon' savcısı Şanal'a, FETÖ'den 11 yıl 3 ay hapis

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:32
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'Ergenekon' savcısına, FETÖ'den hapis

ANKARA, (DHA)

'Ergenekon' davası soruşturmaları sırasında, dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner'i makamında gözaltına aldıran, eski savcı Osman Şanal'a 'FETÖ/PDY üyeliği'nden 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Osman Şanal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada İlhan Cihaner ve avukatı Turgut Kazan da hazır bulundu. Sanık Osman Şanal, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Düzce cumhuriyet savcısı olduğunu ve olayları herkes gibi televizyondan öğrendiğini söyledi. FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri süren Şanal, hakkında ifade veren tanıkların beyanlarını ise kabul etmediğini, örgütün okullarına gitmediğini, üniversite yıllarında bu yapıya ait yurtlarda kalmadığını söyledi.

'Ergenekon' soruşturmaları sırasında özel yetkili savcı olduğunu ve bu kapsamda dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alınmasının hukuki olduğunu savunan Şanal, "Cihaner soruşturması daha önce defalarca yargı denetiminden geçti" dedi.

Cihaner'in, o dönemde kendisini 'hükümetin tetikçisi' olarak suçladığını öne süren Şanal, "Şimdi de FETÖ üyesi olmakla suçluyor. Cihaner ve avukatı Turgut Kazan, mahkemeyi baskı altına almaya çalışıyorlar" diye konuştu.

'ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİ'NDEN CEZA TALEBİ

Osman Şanal'ın avukatı, müvekkilinin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmadığını mahkemeye sundukları raporlarla kanıtladıklarını belirterek, tahliye talep etti. İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan ise sanığın, örgüt içinde etkin konuma sahip olduğunu, 'üyelik'ten cezalandırılmasının hafif kalacağını savunup, 'örgüt yöneticiliği'nden ceza verilmesini istedi.

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Şanal'ı 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezana çarptırdı. Kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ergenekon SavcısıFETÖ
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