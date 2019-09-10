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Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay yakalandı

Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay Eskişehir'de yakalandı

Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay yakalandı

Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay Eskişehir'de yakalandı

10 Eylül 2019 Salı 15:54
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Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay yakalandı

ESKİŞEHİR (DHA) 

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timine yasa dışı mühimmat verdiği tespit edilen, meslekten ihraç edilmiş astsubay üstçavuş Abdülkadir Özkır (29) Eskişehir'deki evinde gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2017'nin Nisan ayındaki 689 No'lu KHK ile görevinden ihraç edilen astsubay üstçavuş Abdülkadir Özkır hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı 1 No'lu Cephaneliği'nden yasa dışı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. İzmir'den hakkında gözaltı kararı verilen Özkır, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Abdülkadir Özkır'ın, işlemlerinin ardından İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eskişehir'de gözaltına alınan eski astsubay üstçavuş Abdülkadir Özkır, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Elleri kelepçeli olarak hastaneye getirilen Özkır, işlemlerinin ardından soruşturmasının sürdürüldüğü İzmir'e gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erdoğana Suikast TimiFetö/PDY
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