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ENGELLİ VATANDAŞLARA TEKERLEKLİ SANDALYE

Birecikli İş Adamı Bekir Dayıoğlu, İş Adamı İrfan Aydın, KRN Group Yönetim Kurulu Başkanı Genç Girişimci Hayırsever İş Adamı Hüseyin Kıran ve Birecik’in Tanınmış İş Adamlarından Birecik Lux Polat Taşımacılık Onursal Başkanı Sıtkı Polat Tarafından Alınan Tekerlekli Sandalya Bugün Halfeti İlçesinin Gözeli [köyü ] Mahallesinde Engelli Hatun Şahin `ı ziyaret ederek teslim edildi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 11:03
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ENGELLİ VATANDAŞLARA TEKERLEKLİ SANDALYE

ABDULLAH YİĞİT-ŞANLIURFA –Özel Haber

Ziyaret esnasında Başkan Hüseyin Kıran, Başkan Sıtkı Polat tarafından Engelli Vatandaş Hatun Şahin ` a tekerlekli sandalya verilirken Gözeli Mahallesi Muhtarı Celal Karakuş, Öncelikle Hayır Sever İş Adamları, İş Adamı Bekir Dayıoğlu, İş Adamı İrfan Aydın, İş Adamı Hüseyin Kıran ve Başkanımız İş Adamı Sıtkı Polat `ın Öncü olarak Mahallemize getirmiş oldukları 3 tane engelli Tekerlekli Sandalyeden dolayı mahallem adına ve engelli vatandaşlar adına çok teşekkür ederim Allah hayrınızı kabul etsin dedi.

Hatun Şahin `ın Tekerlekli san dalyasına kavuşma anı Gözlerinden sevinçleri okunuyordu.
Dayıoğlu, Elimizden geldiği kadar her zaman engelli Kardeşlerimizin yanındayız.
Kıran, Her İnsan Bir Engelli Adayıdır. Bir engelliyi sevindirmek o insanı sevindirmek` tir
Aydın, Her İnsanın Her Zaman Engelli Vatandaşlara yardım edilmesi gerekir.
Polat ise biz Birecik ve Halfeti İlçelerimizde Hayırsever iş Adamlarımız ile beraber Engelli vatandaşları sevindirmek için tekerlekli sandalya dağıtımına devam edeceğiz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Iş AdamıEngelliTekerlekli SandalyeHüseyin Kıran
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