Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.728,11
ALTIN
1.028,28
DOLAR
17,97
STERLİN
21,95
EURO
18,34
Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Atılım Üniversitesi Akademik Personel alacak
Atılım Üniversitesi Akademik Personel...
KTO Karatay Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi 23...
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Emniyet ekipleri, Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adreste arama yaptı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturması kapsamında, Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adrese baskın düzenleyerek arama yaptı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 09:17
Emniyet ekipleri, Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adreste arama yaptı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) KPSS soruşturmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adrese baskın düzenledi. Emniyet ekipleri tarafından yayınevinin Kızılay ve Ostim'deki adreslerinde yapılan aramalarda, incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el konuldu. 

'TÜM BİLGİ, BELGE VE DÖKÜMANLAR İDARİ BİRİMLERE İLETİLMİŞTİR'

Yediiklim Yayınları avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, bir soru dışında birebir benzer sorunun olmadığını aktararak "Sınava girmiş tüm öğrencilerin dört gözle beklediği, bu soruşturmanın güvenilir, hızlı ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için gün içerisinde tüm bilgi, belge ve dokümanlar idari birimlere, güvenlik birimlerine teslim edilmiştir. Sosyal medyada bir tıkla herkese yayımlanan sorumsuzca paylaşımlarda, bir soru dışında aslında birebir sorunun olmadığı ancak benzer soruların olduğu görülecektir" dedi. 

Avukat Gözüküçük, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bu konuda yarın daha detaylı, soru örneklerinin de yer aldığı bütün belgeler basın mensuplarına takım halinde dağıtılacaktır. Yarın yine DDK'ya da gerekli bilgilendirme notları iletilecektir. Şu anda hiçbir gözaltı yok, gözaltı olacak bir durum da yok. Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen, genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada, hocalarımızın video çözümlerinde de yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet MüdürlüğüMali SuçlarYediiklim YayıneviKPSSSoruCevapKitap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ üyeleri ile Anıtkabir ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ üyeleri ile Anıtkabir ziyareti
Yerli ve milli uçaksavar CANiK M2 QCB testleri başarıyla geçti
Yerli ve milli uçaksavar CANiK M2 QCB testleri başarıyla geçti
Türkiye'de afetlere 'TARAP' önlemi
Türkiye'de afetlere 'TARAP' önlemi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri'nden Yunanistan'ın müftülük düzenlemesine tepki
Dışişleri'nden Yunanistan'ın müftülük düzenlemesine tepki
ÖSYM Başkanı Aygün, görevden alındı
ÖSYM Başkanı Aygün, görevden alındı
PKK'lı Erhan Arman, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'lı Erhan Arman, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: Van'da 700 kilo toz esrar ele geçirildi
Bakan Soylu: Van'da 700 kilo toz esrar ele geçirildi
Bakan Bilgin: Emekçilerimizi ne enflasyona ne de sermayeye ezdirmeyeceğiz
Bakan Bilgin: Emekçilerimizi ne enflasyona ne de sermayeye ezdirmeyeceğiz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول