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Elektrikli scooter'lardaki tehlikeye dikkat!

İZMİR'de de son günlerde kullanımı yaygınlaşan elektrikli scooter’ları 2 kişi kullanan vatandaşlar, hem kendilerini hem de diğer vatandaşları tehlikeye atıyor.

05 Eylül 2020 Cumartesi 10:36
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Elektrikli scooter'lardaki tehlikeye dikkat!

Türkiye'nin birçok ilinde, alternatif ulaşım aracı olarak sıkça tercih edilmeye başlanan elektrikli scooter’ların yanlış kullanımı, tehlikelere yol açıyor. İzmir'de, tek kişinin binmesi gereken scooter’lara çoğu zaman birden fazla kişinin bindiği görülürken, arkaya binen kişilerin önde durup direksiyonu kontrol etmesi gereken kişinin beline tutunması denge problemi yaşatıyor. Scooter’ların denge sorunu, yaya ve araç yoğunluğunun fazla olduğu kalabalık sokak ve caddelerde düşük hızda kullanılması gerektiğinde daha da artıyor.

Elektrikli scooter’ların yoğun olarak kullanıldığı şehirlerden biri olan İzmir'de, vatandaşlar trafiği tehlikeye soktukları gerekçesiyle scooter kullanıcılarına tepki gösterdi. Vatandaşlardan Yusuf Fidan, "Birçok kişinin 2 kişi, kasksız bir şekilde bu scooter'lara bindiklerini ben de görüyorum. Hem kendi canlarını tehlikeye atıyorlar hem de kontrollerini kaybettikleri için trafikteki araç sürücülerini ve yayaları tehlikeye atıyorlar. İnsanlar bunu kolay ulaşılabilir ve daha ucuz olduğu için tercih ediyorlar. İnsanlar hızlı ulaşım ihtiyaçlarını bununla karşılıyorlar. Aslında güzel bir şey, teknolojik olarak da çok mantıklı. Avrupa'da da insanlar bunu sıklıkla tercih ediyorlar. Ancak tabii ki kurallarına uyup binmek gerekiyor. Bizde kurallara uyulmuyor" dedi.

Kendisine ait bir elektrikli scooter'ı olan Sercan Özsavrangil ise, "Birçok kişinin özellikle de gençlerin 2 kişi bindiği görülüyor. Bu aletler, zaten denge konusunda sorunludurlar, çünkü tekerlekleri çok küçük. Ufacık tümseklerde bile denge kaybı yaşanabiliyor. Arkadaki ağırlık ise mutlaka bu denge kaybı problemini arttırıyor. Trafiğe çıkan scooter'ları da görüyorum. Işıklarda durmuyorlar, trafik kurallarına tabii şekilde davranmıyorlar. Tüm bunların denetlenmesi lazım" dedi. Bir diğer vatandaş Ahmet Ayköse, "Sürekli iki kişi binildiğini biz de görüyoruz. Hatta birkaç tane kazaya da şahit olduk. Bunu denetleyen polis, zabıta hiçbir şey yok. Oldukça tehlikeli bir durum. Bir konu daha var ki o da çok önemli. Bunlar sürekli farklı kişiler tarafından kullanılıyor. Günde birçok kişi bunları kullanıyor. Sanıyorum ki temizlikleri de yapılmıyor. Şu pandemi döneminde, birçok kişinin elinin değdiği bir ulaşım aracını kullanmak çok tehlikeli. İki kişi binilmesi bir yana, işin bir de bu boyutu var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ScooterElektrikli Scooter
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