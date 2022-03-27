Eczacı gibi çalışarak savaştaki ülkelerine ilaç gönderdiler

Kocaeli (DHA)

İzmit'teki Ukraynalılar, ülkelerindeki savaştan etkilenenler için toplam 30 koli ilaç topladı. İlaçların prospektüslerinin Türkçe olması nedeniyle üzerlerine hangi tedavide kullanılacağının anlaşılması için notlar da konuldu. Irena Sola, "Türk hekimleri gerçekten inanılmazlar. Eczacılar, bize bir sürü ücretsiz ilaç verdi" dedi.

İzmit'teki Ukraynalılar, ülkelerindeki savaş nedeniyle doğan ilaç ihtiyacını gidermek için harekete geçti.

Doktor ve eczacıların da aralarında olduğu Türk vatandaşları sayesinde toplam 30 koli ilaç toplandı.

Toplanan ilaçların prospektüslerinin Türkçe olması nedeniyle üzerlerine hangi tedavide kullanılacağının anlaşılması için notlar da konuldu.