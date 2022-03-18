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Dünyanın en uzun uyuyan ülkeleri açıklandı

Dünya Uyku Günü’nün gelmesiyle birlikte dünya genelindeki insanların uyku alışkanlıklarına dair ilginç bulgular gündemdeki yerini alıyor. Online Bülten ve PR Servisi B2Press’in incelediği verilere göre, dünyanın en çok uyuyan ülkeleri arasında Yeni Zelanda, Finlandiya ve Hollanda bulunurken, Türkiye genelindeki insanların neredeyse yüzde 50’si günde 8 saat uyuduğunu ve bu sürenin hafta sonları 10 saate çıktığını belirtiyor.

18 Mart 2022 Cuma 10:05
Dünyanın en uzun uyuyan ülkeleri açıklandı

Her yıl mart ayının 3’üncü cuma günü olan Dünya Uyku Günü’nün gelmesiyle birlikte insan vücudunun hem zihinsel hem de fiziksel sağlığının önemli bir parçası olan uykuya dair süregelen öneri ve tartışmalar gündemdeki yerini tekrar alıyor. Yaygın görüşlere göre, insan bedeninin ihtiyaç duyduğu ortalama uyku süresi 8 saat olarak dile getirilirken, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF)  araştırması ise en çok uyuyan ülkelerin haritasını çiziyor. Online Bülten ve PR Servisi B2Press’in incelediği verilere göre, 7 saatin üzerinde uyku süresiyle dünyanın ilk beşinde Yeni Zelanda, Finlandiya, Hollanda, Avustralya ve Birleşik Krallık bulunuyor. Onları Belçika, İrlanda ve Fransa takip ediyor. Ülkemizde ise durum benzer bir seyir izliyor. Türkiye Uyku Araştırması’na göre ülkemizin neredeyse yarısı günde 8 saat uykuyu tercih ederken, bu süre hafta sonları 9-10 saati buluyor. Ankete katılanların her 2 kişiden 1’i ise sabahları enerjik uyanmadığını belirtiyor.

PANDEMİDE HER 4 KİŞİDEN 1’İ UYKU SORUNU YAŞIYOR

Yaşam tarzı, çevresel koşullar ve psikolojik süreçler gibi durumların uyku düzenini birebir etkilediğine dikkat çeken Online PR Servisi B2Press, COVID-19 salgınının dünya genelindeki birçok insanın uyku problemi yaşamasına neden olduğunun altını çizerek, pandemi sürecinde her 4 kişiden 1’inin uyku sorunu yaşadığını bildiriyor. Bu problemi ‘koronasomnia’ olarak adlandıran uzmanlar ise salgın sürecinde uyku bozukluklarının arttığını vurguluyor. B2Press kadınların uykusuzluk riskinin erkeklere göre yüzde 40 daha fazla olduğunu öne çıkarırken, uyku yoksunluğu çeken ülkelerin ilk sıralarında ise Güney Kore ve Suudi Arabistan geliyor.

DÜNYA GENELİNDEKİ İNSANLAR RÜYALARINDA EN ÇOK ‘KÖPEK’ GÖRÜYOR

Toplam uykunun yüzde 20’sini oluşturan REM uykusunu tamamlayabilen insanlar, her gece uykusunun yaklaşık 2 saatini rüya görerek geçirebiliyor. B2Press’in incelediği araştırmalar ise dünya genelinde insanların en çok hangi rüyaları gördüğüne dair ilgi çekici detayları ortaya koyuyor. Toplam 185 ülkede gerçekleştirilen incelemelerde dünya çapındaki 19 ülkede görülen ve araştırılan rüyalarda "köpekler" öne çıkarken, onu hamilelik, yılanlar ve seyahatle ilgili rüyalar izliyor. Türkiye’de ise rüyaların konusu ağırlıklı olarak doğa olurken, kişiler birçoğu da rüyasında bahçe işleriyle uğraştığını görüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Uyku GünüDünyanın En Uzun Uyuyan ülkeleriUyku
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