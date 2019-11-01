Duayen Gazeteci Uğur Dündar’a Lions’tan ‘Cumhuriyet Sözcüsü’ ödülü

NEDRET HOTUN / BURSA

Uluslararası Lions Dernekleri 118 K Yönetim Çevresi Federasyonu, Cumhuriyetimizin 96.Kuruluş Yıldönümünü 2012 yılından bugüne geleneksel hale getirdikleri Cumhuriyet Gecesi ve Cumhuriyet Sözcüsü Ödül Töreni ile kutladılar. Almira Hotel’ de yapılan törenin açılış konuşmasını 118 K Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Nükhet Tuzlacıoğlu’nun yaptığı gecenin Onur konuğu Cumhuriyet Sözcüsü ödülünün de verildiği Gazeteci Yazar Uğur Dündar oldu.

Cumhuriyetin ülkemizin en temel değeri ve bizlerin yolunu aydınlatan ışık olduğunu belirten Nükhet Tuzlacıoğlu , ‘’Cumhuriyetimizin Sözcüsü olduğuna inandığımız Atatürk İlke ve İnkılaplarının takipçisi, bizlerin yükselen sesi olan değerli isimlerimizi , her yıl düzenlediğimiz Cumhuriyet Gecemize davet ediyor ve tüm üyelerimizin oy birliği ile verdiği neticesinde seçilen değerli katılımcılarımıza ‘’CUMHURİYET SÖZCÜSÜ’’ ödülümüzü takdim ediyoruz. Bu yıl da Yönetim Çevremizin Cumhuriyet Sözcüsü olarak belirlediği isim ; mesleğinin 50. Yılını Onurla kutlayan , rol model olan, doğuştan muhabir diye anılan , ilham verici, hakikatin habercisi ve Cumhuriyetimizin yılmaz bekçisi değerli gazeteci yazar Uğur Dündar olarak belirlendi. Kendisine bizlerin sesi olmaya devam ettiği ve bu gece bizlerle olduğu için saygıyla teşekkür ediyoruz’’dedi.

Uğur Dündar , 96 yıl içerisinde değişen ve gelişendünya düzeni ekseninde cumhuriyet ve edinimleri üzerine bir konuşma yaptı. Mesleğinde 50. Yılı bağımsız ve cesur bir gazeteci olarak tamamlamanın onuruyla bu gece kendisine sunulan Cumhuriyet Sözcüsü ödülünü alırken sözlerini ‘’Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Demokrasi’’ şeklinde sonlandırdı.

Sunuculuğunu Fırat Emiroğlu’nun yaptığı gecede Alba Orkestrası Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve marşlarla misafirlerine Cumhuriyet coşkusunu yaşatırken, 118 K Yönetim Federasyonu Vals ekibinin gösterisi de salonda büyük hayranlıkla izlendi.

Şiirler, barkovizyon gösterileri ve bayraklarla coşkunun dört bir yanı sardığı gecede davetliler Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olduklarını, kutlamaların her yıl daha coşkulu yaşanması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve CHP eski Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil de geceye katılanlar arasındaydı.