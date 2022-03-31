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Dr. Murat Süslü: Ukrayna Savaşı turizmde uçak sayısını azalttı

Rusya’nın Ukrayna işgaliyle başlayan savaşla birlikte birçok ülkeden ve şirketten Rusya’ya yönelik yaptırımlar sürüyor. Boeing ve Airbus’ın uçaklarını Rusya’dan geri istemesiyle birlikte uygulanan yaptırımın Türkiye’de turizmi olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Dr. Murat Süslü, “Rusya’da havayolu taşımacılığı sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Rusya ve Türkiye arasında uçuş yasağı olmamasına rağmen, uçuş yapacak uçak sayısı azaldı” dedi.

31 Mart 2022 Perşembe 10:55
Dr. Murat Süslü: Ukrayna Savaşı turizmde uçak sayısını azalttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Şubat döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 169,44 artışla 2,82 milyona ulaştı. Yaz aylarında beklenen turist sayısına ulaşılmanın zor olduğunu belirten Beykent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Süslü, “Rusya’da havayolu taşımacılığı sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Rusya ve Türkiye arasında uçuş yasağı olmamasına rağmen, uçuş yapacak uçak sayısı azaldı. Uçaklar zaten operatörler tarafından kiralanıyordu. Eldeki uçakların ise yedek parça vb. gibi sorunları var” diye konuştu.

“TÜRK HAVAYOLU ŞİRKETLERİ UÇUŞ SAYILARINI ARTIRABİLİR”

Türk havayolu şirketlerinin uçuş sayılarını artırmaları halinde bir iyileşmenin yakalanabileceğini ifade eden Dr. Süslü, “Yine de beklenen sayıya ulaşma konusunda umut var. Operatörler de Türk havayolu şirketlerinin uçuş sayılarını artırmaları senaryosu üzerine yoğunlaşmış durumda” şeklinde konuştu.

Avrupa sahillerinde de yaptırımlar sebebiyle Rus turist sayısında azalma olabileceğine vurgu yapan Dr. Süslü, “İspanya, İtalya, Yunanistan sahillerini ziyaret eden ve lüks harcamalar yapan zengin Rus turistlerin, Türkiye’ye gelerek, beklentiye etki etmesi bekleniyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dr. Murat SüslüRusyaUkraynaSavaşUçakUçuşTurizm
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