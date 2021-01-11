Dr. Akkan Suver, Montenegro (Karadağ) Balıkesir Fahri Konsolosluğu'na atandı

HABER: M. KEMAL SALLI

Yaklaşık on iki yıl İstanbul'da Montenegro (Karadağ) Devleti'ni Fahri Başkonsolos olarak temsil eden Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver İstanbul'da Montenegro ( Karadağ ) Devleti'nin resmi Başkonsolosluk açmasıyla Ocak-2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştı.2008 ile 2020 yılları arasında İstanbul'da Karadağ Devleti'ni Fahri Başkonsolos olarak temsil eden Dr. Akkan Suver’i, bu defa Montenegro (Karadağ) Devleti Balıkesir Fahri Konsolosluk görevine atadı.

Atanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygun görülerek onaylanan Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr.Akkan Suver, Montenegro (Karadağ) Balıkesir Fahri Konsolosluk görevine Şubat Ayı başında başlayacaktır.

Dr. AKKAN SUVER’İN BİYOGRAFİSİ

1998 yılından beri uluslararası alanda faaliyet gösteren Marmara Grubu Vakfı'nın Genel Başkanlığı'nı yapmakta olan Dr. Akkan Suver; Mayıs 2008 ile Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul’da Montenegro (Karadağ) Devleti'ni oniki yıl Fahri Başkonsolos olarak temsil etti. 2020 yılının Ocak ayında Dr. Akkan Suver, Montenegro (Karadağ) Devleti'nin İstanbul’da resmi konsolosluk açması ile görevinden ayrıldı. Fahri Başkonsolosluk görevini yaptığı süre zarfında Dr. Akkan Suver, Türkiye'nin ilk ve tek Basın Kartlı Gazeteci diplomat unvanına sahipti.

1998 yılından beri aralıksız olarak gerçekleşen ve uluslararası alanda bir prestij birlikteliği olarak benimsenen Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin kurucusu olan Dr. Akkan Suver; Barış ve Kültürlerarası diyalog çalışmalarıyla dünyada kabul gören bir sivil toplum önderidir. Dr. Akkan Suver, 2001 yılında Azerbaycan Tefekkür Üniversitesi tarafından Fahri Doktora, 2010 yılında Kırgızistan Bişkek Üniversitesi tarafından Fahri Profesörlük, 2013 yılında Romanya Köstence Devlet Denizcilik Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı ile taltif edilmiştir.

Geride bıraktığımız yıllarda, Türkiye’de başlattığı daha sonra uluslararası barış alanında gerçekleştirdiği kültürlerarası diyalog çalışmalarından dolayı 2007 yılında Papa 16. Benedict tarafından Papalık Madalyası ile onurlandırılan Dr. Suver’e bugüne kadar Azerbaycan Devleti tarafından Terakki Madalyasi (2006) ile Dostluk Ordeni (2011), Moğolistan Devleti tarafından Cengiz Han Madalyası (2006), Gümüş Yıldızı Madalyası (2009) ve Kutup Yıldızı Madalyası (2012) verilmiştir.

2011-2012 yıllarında Karadeniz Hazar Denizi Uluslararası Vakfı (BSCIF) dönüşümlü Başkanlığını yaptı.

Kültürlerarası Diyalog çalışmaları ile uluslararası alanda kabul gören Dr. Akkan Suver’e 14 Şubat 2013’de Balkan Barış Kulübü tarafından Balkan Barış Madalyası verilmiştir.

14 Ekim 2014 tarihinde Dr. Akkan Suver’e Moldova Gagavuzya Yeri’nin en yüksek Nişan’ı olan "Gagavuzya Yeri Ordeni" verilmiştir.

20 Kasım 2014 tarihinde Komünizm’in bitişinin 25. Yılı münasebetiyle, Dr. Akkan Suver’e Bükreş’te Romanya Başbakanı Victor Ponta tarafından "Romanya Devlet Nişanı" verilmiştir.

23 Kasım 2014 tarihinde Dr. Akkan Suver’e Viyana’da Viyana Ekonomi Forumu tarafından "Stratejik Partner Ödülü" eski Şansölye Dr. Erhard Busek tarafından verilmiştir.

17 Aralık 2014 tarihinde Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Radu Onefrei, Dr. Akkan Suver’e "Türk-Romen İlişkileri Dostluk Ödülü"nü kendi eliyle sunmuştur.

21 Ocak 2014 tarihinde Gagavuzya Başkanı Mihail Formuzal, Gagavuzya’nın Moldova Parlamentosunca 23 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen Özerkliği’nin 20. yılı münasebetiyle tertiplediği etkinlikler çerçevesinde Dr. Akkan Suver’e, "20. Yıl Hürriyet Madalyası" sundu.

2016 yılında Azerbaycan Devleti tarafından "Enerji İşçisi" nişanıyla onurlandırıldı. Gene aynı yıl Slovenya'da bulunan Hayat Boyu Eğitim Akademisi tarafından "Bilge Büyükelçi" diploması verildi.

2017 yılında İstanbul İstinye Üniversitesi Akademik kadrosuna intisap etmiştir.

2017 yılında Dr. Akkan Suver, 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni gerçekleştirdi.

9 Haziran 2017 günü Arnavutluk Devleti, Cumhurbaşkanı Bujar Nishani eliyle Dr. Akkan Suver'e "Devlet Sivil Liyakat Nişanı" verdi.

Gene 2017 yılında Dr. Akkan Suver’e, Avusturya Devleti Viyana Ekonomik Forumu tarafından Balkanlarda ortaya koyduğu Barış ve Diyalog çalışmalarından dolayı Yılın Stratejik Partneri Ödülü sunuldu.

2018 yılında Romanya Kraliçesi Majeste Margareta tarafından Kraliyet Madalyası ile taltif olunmuştur.

11-12 Nisan 2018 günleri 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni başarıyla yönetmiştir.

12 Kasım 2018 günü Ankara'da Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından "Avusturya Devleti Altın Şeref Madalyası" ile onurlandırıldı.

18 Kasım 2018 günü Viyana'da Viyana Ekonomik Forumu'nun Şeref konuğu olarak açılışını yaptı.

6-7 Şubat 2019 günleri İstanbul’da 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni başarıyla yönetti.

3 Mart 2019 Merkezi Sofya'da bulunan Uluslararası Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma Vakfı tarafından Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver'e Üstün Hizmet Madalyası verildi.

21 Mart 2019 günü Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov tarafından “ÜSTÜN HİZMET MADALYASI” verildi.

Geride bıraktığımız yıllarda Azerbaycan’da, Çin Halk Cumhuriyeti’nde, Romanya’da, İspanya'da, Avusturya’da, Moldova’da, Gagavuzya’da, Moğolistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan’da Makedonya’da, Karadağ’da, Bulgaristan’da, Polonya'da, Slovenya'da, Arnavutluk’ta katıldığı çeşitli uluslararası toplantılarda Türk sivil toplumunun görüşlerini aksettirdi.

2020 yılının Ocak ayında 12 yıldır sürdürdüğü Karadağ İstanbul Fahri Başkonsolosluk görevinden, İstanbul’da resmi konsolosluk açılması münasebetiyle ayrıldı.

6-7 Ekim 2020 günleri 23. Avrasya Ekonomi Zirvesini tertipledi.

16 Aralık 2020 günü Karadağ Devleti tarafından yeniden Balıkesir Fahri Konsolosluğuna atandı.

24 Aralık 2020 günü Azerbaycan Devleti Diaspora Bakanlığı tarafından Karabağ Harekatında gösterdiği dayanışmadan dolayı Teşekkürname Beratı ile onurlandırıldı.

Dr. Akkan Suver, geride bıraktığımız yıllar içerisinde ulusal ve uluslararası çeşitli kuruluşlar tarafından yılın gazetecisi, yılın sivil toplum örgütü lideri gibi unvanlara layık görülerek taltif edilmiştir.

Gene Türk sivil toplumu adına Azerbaycan’da, Özbekistan’da, Bulgaristan’da, Kırgızistan’da, Gürcistan’da çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen seçimlerde ‘Gözlemci’ statüsünde yer almıştır.

Türkiye’nin tanınmış gazeteci ve yazarlarından olan Dr. Akkan Suver halen İstinye Üniversitesi Akademik kadrosunda bulunmaktadır. Kitapları Türkçe’nin dışında Azerice, İngilizce ve Karadağ’ca dillerinde de yayınlanmıştır. Halen İzmir'de yayınlanan Gözlem Gazetesi'nde yazmaktadır.