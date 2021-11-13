Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı sona erdi

ANKARA (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı, 2 yılda bir gerçekleştirilen 'Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin 2 yılda bir icra ettiği Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsurlarının katılımı ile Doğu Akdeniz’de geniş alanda başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikata; 36 gemi, 3 denizaltı, 18 uçak, 19 helikopter, 5 İHA, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri, Amfibi Hücum Timleri, SAT/SAS görev timleri, kıyı birlikleri, kamu/sivil kurum ve kuruluşları ile tatbikat kontrol merkezi dahil yaklaşık 5 bin personel katıldı" denildi.