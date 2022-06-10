"Doğadaki çöplerin yüzde 60'ı sigara izmariti"

Sosyal Yaşam Derneği ve SBÜ Kritik ve Analitik Düşünce Kulübü üyeleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, sporcular, izciler ve çevre gönüllüleri katıldığın etkinliğin rakamsal verilerini açıklayan yapan Sosyal Yaşam Derneği Başkanı Dr. M. Fatih Ertaş, çevrenin korunmasının çok önemli olduğunu, bu bilinci genç kuşaklara aktarmak istediklerini vurguladı.

Başkan Ertaş, gelecek nesillere temiz çevre ve sağlıklı bir doğa bırakmak amacıyla Çevre Günü’ne güzel bir çalışmayla katıldıklarını söyledi. Etkinliğe katılan tüm gönüllülere teşekkür eden Ertaş, “Çevreden en yüksek şekilde istifade etmek insanın en doğal hakkı. Ama istifade ederken tahrip etmemeli ve kirletmemeliyiz. Çevreyle barışık bir şekilde hareket etmeliyiz. Bu bilinçle çevreyi temizliyoruz. Çevre bizim, çevreyi bugün olduğu kadar yarınlar için de korumalıyız” ifadelerini kullandı.

İZMARİTLERİN DOĞADA YOK OLMASI 18 AYDAN 10 YILA KADAR VARABİLİYOR

Etkinlikte toplanan çöplerin yaklaşık yüzde 60’ının sigara izmariti olduğuna dikkat çeken başkan Ertaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya genelinde her yıl tüketilen yaklaşık 6 trilyon adet sigaranın izmaritlerinin üçte ikisi gelişigüzel çevreye atılmakta ve bu izmaritlerin doğada yok olması atıldığı bölgenin koşullarına bağlı olarak 18 aydan 10 yıla kadar değişebilmektedir. Etrafa atılan bu izmaritler yalnızca kötü bir görüntü oluşturmakla kalmayıp bitkiler, hayvanlar, yer altı suları ve denizler için de çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Temiz su rezervlerinin büyük bir öneme sahip olduğu günümüzde su kaynaklarımıza kimyasal zehir zerk eden bu basit görünümlü ayrıntı, suları kirletmekle birlikte haftalarca söndürülemeyen orman ve konut yangınlarının, bu yangınlarda hayatını kaybeden yaklaşık 17 bin insan ve milyonlarca canlının ve dahi 27 milyar doları aşkın ekonomik kaybın gizli ve hain failidir. İzmaritler ayrıca yağmur suyu, atık su ve kanalizasyon tıkanmalarının en önemli nedenlerinden birisidir. Tiryakilere buradan çağrı yapmak istiyorum. Lütfen hem sağlığınız hem gelecek nesiller hem de ekonomik ve çevresel zararlardan dolayı sigarayı bırakınız, içiyorsanız da içtiğiniz sigaranın izmaritini doğaya değil çöp kutularına atınız.”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kritik ve Analitik Düşünce Kulübü Başkanı Zeynep Erkin ise yaptığı açıklamada, bu etkinlikle çöp toplamaktan ziyade temiz bir geleceğin adımlarını atmayı amaçladıklarını söyledi. Çevrenin ve dünyanın insanoğlunun evi olduğunu söyleyen Erkin, tüm insanları evlerini temiz tutarak korumaya davet etti.

Etkinlik sonrasında ise toplanan izmaritler sigara üreticilerine kargolanmak üzere paketlendi.