Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1416.31
ALTIN
492.71
DOLAR
8.6532
STERLİN
11.8549
EURO
10.1649
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi...
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik...
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri...
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya...
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi 48 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dijital yayın platformlarına 8 ayda 27 bin 880 şikayet geldi

Türkiye’deki dijital yayın platformlarını inceleyen Şikayetvar, tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları inceledi. Verilere göre 2021’in ilk 8 ayında konuyla ilgili 27 bin 880 şikayet geldi.

23 Eylül 2021 Perşembe 10:54
8 Okunma
Dijital yayın platformlarına 8 ayda 27 bin 880 şikayet geldi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevrimiçi dizi ve film izleme oranları her geçen daha da fazlalaşıyor ve izleyicilerin bu platformlara ilgisi artıyor. İçeriklerin zenginliği, reklamsız izleme imkanı görüntü kalitesi gibi birçok özelliğe sahip olan bu platformlara artan taleple tüketicilerin şikayetleri de aynı hızla yükseliş gösteriyor.

Dizi ve film yayınlarının yanı sıra farklı konseptlerde de yayın yapılması belli sorunları da beraberinde getiriyor. Bu kapsamda Şikayetvar, tüketicilerin çevrimiçi yayın platformlarıyla ilgili en çok sorun yaşanan konuları derledi.

2021’İN İLK 8 AYINDA 27 BİN 880 GELDİ

Şikayetvar verilerine göre, geçen yılın ilk 8 ayıyla 2021’in aynı dönemi karşılaştırıldığında dijital yayın platformlarıyla ilgili şikayetler yüzde 61 artış gösterdi, geçen yılın aynı döneminde 17 bin 336 olan şikayet sayısı, bu yıl 27 bin 880 oldu.

SON 20 GÜNDE 3 BİN 728 ŞİKAYET İLETİLDİ

Bu kategoriyle ilgili haftalık değişim trendi incelendiğindeyse 1250 olan şikayet sayısı bir haftada yüzde 63 artarak 2 bin 39’a çıktı. Eylül ayının ilk 20 gününde dijital yayın platformlarında son iki yılın en yüksek şikayet sayısı gözlemlendi ve 3 bin 728 kişi bu alanda sorunlarını iletti.

İKİ HAFTADA ŞİKAYETLER YÜZDE 210 ARTTI

Haftalık değişim trendi incelendiğinde ağustos ayının son haftasıyla eylül ayının üçüncü hafta karşılaştırıldığında bu kategoriyle ilgili şikayetlerin yüzde 210 arttığı gözlemleniyor. 

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

Dijital yayın platformlarıyla en çok şikayet edilen konular şöyle sıralandı:

“Kanalların donması, canlı yayın kesintileri. Üyelik iptalinde zorluk çıkarmaları ve ücret talep etmeleri. Kanalların eksikliği, vaad edilen hizmetin verilmemesi. İçeriklerdeki sansür ve dublaj sorunları. Hesap güvenliğinin zayıf olması ve karttan izinsiz para çekmeleri. Teknik servisin randevu tarihinde kuruluma gelmemesi. Yazılım ve güncelleme sıkıntılarından dolayı hizmet sunulmaması. Müşteri hizmetlerinin çözüm odaklı olmaması.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dijital Yayınşikayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak
Türkiye'de madenciliğin 'milli kütüphanesi' TÜVEK olacak
Bakan Soylu 'Akif' filminin galasına katıldı
Bakan Soylu 'Akif' filminin galasına katıldı
'2020’de, 1900’ler seviyesinin üzerinde 1.2 derece ısınma kaydedildi'
'2020’de, 1900’ler seviyesinin üzerinde 1.2 derece ısınma kaydedildi'
Yunan Yayılmacılığı ve MAVi VATAN
Yunan Yayılmacılığı ve MAVi VATAN
'Türkiye'nin elektrik enerjisini üretmek için Tuz Gölü kadar güneş paneli yeter'
'Türkiye'nin elektrik enerjisini üretmek için Tuz Gölü kadar güneş paneli yeter'
40 ülke güzeli, kraliçe olmak için Antalya'da kampta
40 ülke güzeli, kraliçe olmak için Antalya'da kampta
'Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık'
'Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık'
Landrut: Ulaşımda emisyon her geçen gün artıyor
Landrut: Ulaşımda emisyon her geçen gün artıyor
​​​​​​​Sanatın ve müziğin Afganistan'da geleceği yok
​​​​​​​Sanatın ve müziğin Afganistan'da geleceği yok

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma