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Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı

Jeofizik ve deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, son yolculuğuna uğurlandı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 17:08
Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL, (DHA)

Rutin sağlık kontrolünden geçerken damarlarında tıkanıklık olduğu belirlenince özel bir hastanede stent takılan 75 yaşındaki Dr. Oğuz Gündoğdu, dün sabaha hayatını kaybetti. Bilim çevresinin yakından tanıdığı, 1999 Gölcük Depremi ardından sahada yaptığı çalışmalarla adı duyulan İstanbul Üniversitesi'nden emekli olmasına rağmen çalışmalarını sürdüren Dr. Gündoğu için Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı kılındı. Eşi Leyla Gündoğdu ile tek oğlu Özgün Gündoğdu, ayakta durmada zorlanırken, taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. Haluk Özener'in yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi'nden deprem uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersol,  Dr. Gündoğdu'nun yöneticiliğini yaptığı Doğa Hareketleri Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Ağalday de katıldığı cenaze için çok sayıda çelenk gönderildi. 



 

Özgün Gündoğdu ile annesi Leyla Gündoğdu, bu ölümün kendilerini çok  sarstığını, Dr. Oğuz Gündoğdu'nun son dönemde önemli bir  rahatsızlığı olmadığını anlattı. DAHAD Başkanı Fuat Ağalday, "Oğuz Hocamızın en büyük hedefi depremi önceden tespit edecek çalışmalara katkı sağlamaktı. Bu amaçla birlikte çalışıyorduk. Başkanı olduğu Mahalle Gönüllüleri Derneği ile halkı deprem konusunda bilinçlendirmeye çalışıyordu. Bıraktığı yolda devam edeceğiz" dedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de, Dr. Gündoğdu'nun halkı deprem konusunda bilinçlendirmek için büyük çaba harcadığını vefatının bilim dünyası için önemli kayıp olduğunu söyledi. Cenaze, kılınan namaz ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
DepremOğuz GündoğduUzman
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