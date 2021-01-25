Deniz Üssü şart

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Doğu Afrika kıyılarında Türk gemilerinin korsan saldırılarına uğramaları, Somali’de askeri üs kurulmasının ardından sona ermişti. Benzer hadiselerin Batı Afrika’da çoğalması, bu bölgede de yani Batı Afrika’da Atlas Okyanusu kıyılarında, Türkiye’nin bir ‘Deniz Üssü’ ihtiyacı gerekliliğini ortaya çıkarıyor.

Batı Afrika kıyılarında korsan saldırıları son yıllarda giderek artıyor. Bu korsanların çeşitli devletler içinde elemanlarının oldukları, bazı limanlarda konteynır gemileri beklettikleri, organize bir şekilde hareket ettikleri belirtiliyor.

Önceki yıllarda Doğu Afrika kıyılarında meydana gelen benzer hadiseler, önce askeri gemiler eşliğinde konvoy oluşturulması, daha sonra Somali’de askeri üs kurulmasının ardından sona ermişti.

2 Aralık 2020 tarihli gazetemizde Atlas Okyanusu’nda güvenlik açığı olduğu değerlendirmesinde bulunmuştuk. Korsanlık hadiselerinin devam etmesi, Türkiye’nin, donanmaları yetersiz olan bazı Afrika devletleriyle anlaşma sağlayarak Batı Afrika’da bir deniz üssü kurması gerekliliğini ortaya çıkıyor.