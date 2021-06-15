DEAŞ'ın sözde 'Türkiye sorumlusu' Kasım Güler'e MİT operasyonu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 'Ebu Usame el Türki' kod adlı Kasım Güler'in silah ve patlayıcılarla birlikte Türkiye'ye illegal yollarla geçerek, sansasyonel eylem planladığı öğrenildi. Bunun üzerine MİT, Suriye'de tespit edilen terörist Güler'i takibe aldı. Kasım Güler, düzenlenen operasyonla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. Kırmızı kategoride aranıp, yakalanan ilk DEAŞ mensubu olan Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler çıktı.

Terörist Kasım Güler'in, 2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan alanına geçerek, İslami Cihat Birliği bünyesinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği, 2014 yılında örgüt lideri Halife Ebubekir El Bağdadi'ye biat ederek, DEAŞ'a katıldığı öğrenildi. Örgüt içinde 2018'de sözde üst düzey görevlerde yer aldığı belirlenen Kasım Güler'in, sözde 'Türkiye vilayeti' sorumluluğunun ardından ise DEAŞ'ın 'Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu' olduğu öğrenildi.