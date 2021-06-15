Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1436
ALTIN
513.914
DOLAR
8.5716
STERLİN
12.0641
EURO
10.3887
27 Öğretim Üyesi Alınacak
27 Öğretim Üyesi Alınacak
10 memur alımı yapılacak
10 memur alımı yapılacak
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225...
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış ihalesi
İstanbul Üniversitesi'nden gayrimenkul satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DEAŞ'ın sözde 'Türkiye sorumlusu' Kasım Güler'e MİT operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'ın kırmızı kategoride aranan, sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

15 Haziran 2021 Salı 11:24
8 Okunma
DEAŞ'ın sözde 'Türkiye sorumlusu' Kasım Güler'e MİT operasyonu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 'Ebu Usame el Türki' kod adlı Kasım Güler'in silah ve patlayıcılarla birlikte Türkiye'ye illegal yollarla geçerek, sansasyonel eylem planladığı öğrenildi. Bunun üzerine MİT, Suriye'de tespit edilen terörist Güler'i takibe aldı. Kasım Güler, düzenlenen operasyonla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. Kırmızı kategoride aranıp, yakalanan ilk DEAŞ mensubu olan Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler çıktı.

Terörist Kasım Güler'in, 2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan alanına geçerek, İslami Cihat Birliği bünyesinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği, 2014 yılında örgüt lideri Halife Ebubekir El Bağdadi'ye biat ederek, DEAŞ'a katıldığı öğrenildi. Örgüt içinde 2018'de sözde üst düzey görevlerde yer aldığı belirlenen Kasım Güler'in, sözde 'Türkiye vilayeti' sorumluluğunun ardından ise DEAŞ'ın 'Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu' olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DeaşTerörörgütKasım GülerOperasyonSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toprak en değerli varlığımız
Toprak en değerli varlığımız
Kritik buluşma
Kritik buluşma
Kazakistan’ın başarıları ve hedefleri
Kazakistan’ın başarıları ve hedefleri
MSB duyurdu: 1 şehit
MSB duyurdu: 1 şehit
Çocuk ressamlara ödülleri yarın verilecek
Çocuk ressamlara ödülleri yarın verilecek
'Müsilaj şeker bazlı bir sıvı, zehir etkisi olması mümkün değil'
'Müsilaj şeker bazlı bir sıvı, zehir etkisi olması mümkün değil'
Hesap vereceksiniz!
Hesap vereceksiniz!
Marmara’yı kaybettik mi?
Marmara’yı kaybettik mi?
ÖNCE VATAN
ÖNCE VATAN

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma