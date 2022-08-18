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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareket etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret için, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti. 

18 Ağustos 2022 Perşembe 10:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin daveti üzerine Ukrayna'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret için saat 09.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Polonya'nın Rzeszow Uluslararası Havalimanı'na hareket etti. Erdoğan'ın beraberindeki kafilede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve MİT Başkanı Hakan Fidan yer aldı. Erdoğan ve beraberindekileri, havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uğurladı. 

Rzeszow Uluslararası Havalimanı'ndan kara yolu ile Ukrayna'nın Lviv şehrine geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri değerlendirilecek. Ayrıca Erdoğan, Zelenski ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla 3'lü görüşme yapılacak. Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla kurulan mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi, Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesi ile ilgili konular ele alınacak. Erdoğan, Zelenski ve Guterres ile gerçekleştireceği ortak basın toplantısının ardından, İstanbul'a hareket edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanUkraynaVolodimir Zelenski
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