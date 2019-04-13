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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın babasının cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı'nın 93 yaşındaki babası Mustafa Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın babasının cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı'nın 93 yaşındaki babası Mustafa Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın babasının cenazesine katıldı

İstanbul, (DHA)

Eyüpsultan Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İTO Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katıldı. 

Cenaze namazı öncesinde Yazıcı ailesi taziyeleri kabul etti. Mustafa Yazıcı için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Yazıcı'nın naaşı, cenaze aracına taşındı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hayati YazıcıErdoğanönce VatanCenaze
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