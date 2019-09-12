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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Sakarya Zaferi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok çetin şartlar ve imkânsızlıklar içinde yürütülen istiklal mücadelesinin her aşaması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ulaştığı zaferler, bizler için ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzü aydınlatmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Sakarya Zaferi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok çetin şartlar ve imkânsızlıklar içinde yürütülen istiklal mücadelesinin her aşaması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ulaştığı zaferler, bizler için ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzü aydınlatmaya devam edecektir" dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Sakarya Zaferi' mesajı

ANKARA, (DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" anlayışıyla zafere ulaşan Sakarya Meydan Muharebesi'nin, Türkiye'nin istiklal mücadelesinde önemli dönüm noktası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım olan, askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimizin kaderini etkileyen Sakarya Zaferi'nin ardından, kahraman milletimizin azimli ve kararlı mücadelesiyle Cumhuriyetimize uzanan yolda büyük mesafe kaydedilmiştir. Nihai zaferden önceki son merhale olan Sakarya Zaferi, aziz milletimizin bağımsızlık yolundaki ümitlerini canlandırmış, kahraman ordumuza güç vermiş; millet iradesinin yegâne tecelligahı Meclisimizin dünyadaki itibarını artırmıştır. Çok çetin şartlar ve imkânsızlıklar içinde yürütülen istiklal mücadelesinin her aşaması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde ulaştığı zaferler, bizler için ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzü aydınlatmaya devam edecektir. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanSakaryaZaferMesajönce Vatan
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