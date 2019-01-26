Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

31 Mart akşamında Gaziantep ile birlikte yeni destanlar yazacağız. 8 yıldır süren kriz karşısında gösterdiği şefkatli, merhametli ve sabırlı duruşla tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Teröristlerle dolu bölgelerin arındırılmasında Gaziantep çok büyük sorumluluklar üstlendi.

Şehitler Tepesi'ni boş bırakmayan Türk kahramanlarımıza ve geride bıraktıkları ailelerine şükranlarımı sunuyorum.

Gaziantep'e 35 kat trilyon yatırım yaptık. Eğitimde 10 bin 830 yeni derslik inşa ettik. 9 bin 440 kişi kapasiteli yurt binalarını hizmete soktuk. Gaziantep'e 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum inşa ettik.

Toplu konutta şu ana kadar 16 bin 219 konutu sahiplerine teslim ettik. Kuzey Şehir Projesi'ni Gaziantep' başlattık. 50 bin konutluk yeni bir şehri tüm ticari, sosyal, kültürel alanlarıyla birlikte kuruyoruz. Bunu Türkiye'de şu anda sadece Gaziantep yaşıyor. Bu projenin ilk etabında halen 2795 konutun inşası ile yol çalışmaları devam ediyor. Ayrıca şehirimizin güneyinde Geneyik bölgesinde 140 vatandaşımızın yaşayacağı bir şehir daha kuruyoruz. Bu yıl bu projenin inşasına başlıyoruz.

19'u hastane olmak üzere toplam 80 sağlık tesisimizi inşa ettik. 1875 yataklı sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. Gaziantep'te ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, engellilerimize, gazilerimize, yaşlılarımıza yaklaşık 4 kat trilyon kaynak aktardık. Bay Kemal, bunlardan haberin var mı?

Yapımı devam eden Kahramanmaraş-Nurdağı Yolu'nu ve Narlı-Gaziantep Yolu'nu bu yıl tamamlıyoruz. Osmaniye-Nurdağı yolunu ise önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Amanos dağlarını tünelle geçeceğimiz, içinde viyadük ve tünellerin de olduğu Dörtyol Hassa yoluyla ilgili adımı inşallah bu yıl içinde atmaya başlıyoruz.

Gaziantep'te 500 hektarlık bir alanda içinde her türlü lojistik hizmetinin verildiği, otoyol ve demiryolları bağlantısında olan lojistik köy kuruluyor. Yakında inşasına başlıyoruz.

Gaziantep'in içme suyu sorununu çözmek için başlattığımız projenin ilk aşaması tamamlandı.

Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyenlere, 1998 yılında baba Esed ile Türkiye bir Adana mutabakatı anlaşması imzalandı. 2001'de bu anlaşma yenilenmiş ve yola devam edilmiştir. Suriye krizi başladığından bu yana sınır dışı ettiğimiz DEAŞ'lı sayısı 7 binden fazladır. Denizlerde veya topraklarımız içinde, 1 milyona yakın kaçak göçmeni yakalayıp ülkelerine gönderdik. Kendi sınırlarımız içindeki vatandaşlarımız kadar sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin de haklarını, hukuklarını korumak görevimizdir.

Mesele Suriye meselesi değil, burada çok daha alçak bir hesap var. Tüm bu meselelerin çöüzümünde çok ciddi bir mesafe katettik. Önceliğimiz elbette siyaset ve diplomasi yollarını sonuna kadar kullanmaktır.

Eğer İdlib'de ortak bir müdahaleyi Rusya ile beraber yapmasaydık, 100 binler bizim topraklarımıza gelecekti. Yaptığımız operasyon ve müdahale bu sorunu çözdü ve İdlibliler kendi topraklarında kaldı.

Münbiç ve Fırat'ın doğusu için gerektiği durumda kullanmak üzere askeri hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık.

İki gün önce Moskova'da görüşmelerimizi yaptık. Diğer taraftan Amerika ile görüşmelerimiz devam ediyor. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oradayız. Bize bedel ödetme tehdidinde bulunanlara diyoruz ki, biz bedelini öderiz ama istiklalimizden ödün vermeyiz.

Hem Batı ülkelerinde hem Orta Doğu'da körfezden, çok ciddi bir yatırım ilgisi var. Bunların istihdama dönüşmesi zaman alıyor. Ama artık tünelin ucu göründü. Kısa vadeli birtakım imkanları devreye alıyoruz. Örneğin bir KOBİ'ye işini büyütmesi için uygun şartlarda finansman sağlıyoruz. Bazı kişiler bu kaynağı işinde kullanmak yerine götürüp faize yatırıyor. Borsa yükseldi, dolar düştü. Şimdi geçenlerde TOBB'da Türkiye'nin tüm oda ve borsalarıyla bir araya geldik ve kendilerinden taahhüt aldık. Ve o gün ayrılana kadar rakam 2,5 milyonu bulmuştu. Yani 2,5 milyon istihdam sağlayacak Türkiye'deki odalarımız ve borsalarımız.

Burada belediyelerimize büyük görevler düşürüyor. Bu tür fiyatları artıranları hesaba çekmeniz lazım, bunları silkelemeniz lazım. Benim vatandaşıma bu fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız. Bunun adı fırsatçılıktır, tefeciliktir, hatta ülkeye ve millete ihanettir.

AYRINTILAR GELİYOR...

İŞTE AK PARTİ'NİN GAZİANTEP ADAYLARI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı- Fatma Şahin

Araban Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir

Şahinbey Belediye Başkan Adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu

Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Rıdvan Fadıloğlu

Yavuzeli Belediye Başkan Adayı Kemal Sakaroğlu

Cumhur İttifakı Adayları:

Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kılıç

Karkamış Belediye Başkan Adayı Mehmet Seydi Yılmaz